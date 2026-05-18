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洛杉磯道奇佐佐木朗希今（18）日面對洛杉磯天使，用91球投出7局僅失1分好投，展現以往未曾見過的蛻變，美國媒體《True Blue LA》記者馬科夫斯基（Jacob Makofsky）撰文進行深入剖析，驚覺原本是第三球種的滑球，本場使用比例大幅提升，使用率高達27%，全場8次三振中、光是用滑球就取得其中5K，此球種也成為佐佐木朗希生涯代表作的「真理」。道奇本場10：1大勝天使，全場焦點無疑是佐佐木朗希7局精采好投。他展現出大聯盟生涯至今最完美的先發內容，花費91球吃完7局，僅被打出4安打、失1分還狂飆8次三振、且沒有投出任何保送，其中69球為好球，好球率超過75.8%。佐佐木朗希最近3場先發中，合計主投18局，繳出3.50防禦率、17次三振、且僅有3次保送的優異成績，顯見他正在逐步找回原本的宰制力。針對佐佐木朗希的脫胎換骨，《True Blue LA》記者馬科夫斯基就指出：「在他的投球策略中，可以觀察到一個極為顯著的變化，那就是滑球（Slider）的使用比例大幅提升。」科夫斯基補充道，佐佐木朗希開季之初，原本是以速球搭配指叉球為主作為武器，但指叉球控制力不佳，無法形成良好掩護，讓其剛猛速球屢屢挨打，本場他決勝球種改用約90英哩的滑球，大量取得揮空三振，成績就展現出截然不同的一面。