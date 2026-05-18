我是廣告 請繼續往下閱讀

全美球迷期盼已久的2026年NBA西區決賽，即將在明日正式點燃戰火！由全聯盟新科二連霸MVP「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊，將在主場迎戰由怪物中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）坐鎮的聖安東尼奧馬刺隊。這是兩支例行賽皆斬獲60勝以上的頂尖強權自2017年後的首次季後賽交鋒，面對季後賽至今未嘗一敗（8勝0敗）的恐怖雷霆，初次踏入分區決賽舞台的馬刺隊究竟要如何締造奇蹟？一位NBA資深球探在賽前透過ESPN分享看法，指出馬刺想要贏球，答案只有一個。「不論你的陣容有多棒，面對雷霆時，你都必須把球給照顧好（控制失誤），因為只要你一失誤，對雷霆來說就是自動得分。」該名匿名球探一針見血地指出，兩隊交手的頭號勝負關鍵就在於「失誤控制（Turnovers）」。球探分析表示，馬刺隊擁有非常優秀的防守球員，在主帥強森（Mitch Johnson）的調度下，只要能穩紮穩打進入陣地戰，絕對有足夠的天賦、換防速度與運動能力去限制雷霆、對亞歷山大拋出不同的防守方案。然而，這一切的前提是馬刺不能自己掉球。「雷霆隊之所以如此具備統治力，核心在於他們的防守，他們是我見過歷史上最恐怖的防守球隊之一。」球探強調，雷霆已連續兩年高居全聯盟防守效率第一，最擅長的就是利用窒息式防守逼迫對手失誤，隨後迅速轉換為排山倒海的快攻反擊。一旦馬刺不斷奉送失誤，那場上的防守戰術根本無從施展。儘管雷霆實力強大，但球探也給予馬刺極高評價，認為文班亞馬的存在，就是馬刺對抗雷霆一切體系的最重要武器。不過，馬刺即將面臨的巨大考驗不只亞歷山大一人。雷霆隊陣中攻守兼備的「二哥」杰倫·威廉斯（Jalen Williams），已確認將在明日的第一戰中傷癒復出。亞歷山大與威廉斯在去年總決賽均有統治級演出，這對冠軍雙人組的合體，讓雷霆隊在系列賽中立於極其舒適的優勢地位。面對這場硬仗，首個完整執教賽季就帶隊殺入西決的馬刺隊總教練強森（Mitch Johnson）嚴肅表示：「他們是衛冕冠軍，而且在今年季後賽還沒輸過任何一場球（接連橫掃太陽與湖人）。我們必須拿出毫無保留的最完美表現，才能讓比賽保持競爭力。」馬刺隊潛力後衛卡斯特（Stephon Castle）也強調：「這將會是一個肢體對抗極其激烈、無比艱苦的系列賽。兩支球隊都抱有極高的奪冠雄心，而雷霆目前正處於不可思議的絕佳狀態。」