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▲現年34歲的瓦蘭丘納斯，在結束與沙加緬度國王的合作後，去年7月曾一度動念前往歐洲發展。（圖／美聯社／達志影像）

▲瓦蘭丘納斯下賽季的合約帳面價值為1000萬美元，但其中僅有200萬美元為保障金額。（圖／美聯社／達志影像）

丹佛金塊隊在季後賽首輪以2：4爆冷止步後，陣中正面臨沉重的重組壓力。根據《丹佛郵報》今日的最新披露，金塊隊去年夏天千方百計簽下的明星中鋒「大瓦蘭」瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas），預計將在今年休賽季正式告別丹佛。美媒一針見血地指出，即便金塊球團同意支付他下賽季合約中200萬美元的保障薪資，但這位立陶宛傳統鐵塔留在金塊、乃至續留NBA的機率已微乎其微。現年34歲的瓦蘭丘納斯，在結束與沙加緬度國王的合作後，去年7月曾一度動念前往歐洲發展。當時希臘傳統豪權帕納辛奈科斯（Panathinaikos）曾對他開出一份為期3年的優渥肥約，總金額遠高於他在美國所能獲得的報價。為了替當家看板球星約基奇（Nikola Jokić）尋找最穩健的禁區替補，金塊隊制服組在去年夏天發動猛烈攻勢，最終成功用一份價值1030萬美元的合約將大瓦蘭留在NBA。然而，這趟奪冠火車並未如預期般順遂。金塊隊本季雖然以西區第三種子之姿挺進季後賽，卻在首輪大戰6場後慘遭淘汰，巨大的落差也讓大瓦蘭萌生去意。瓦蘭丘納斯下賽季的合約帳面價值為1000萬美元，但其中僅有200萬美元為保障金額。《丹佛郵報》在報導中對其未來做出了悲觀的斷言：「金塊隊雖然已經同意支付他那200萬美元的保障薪資，但幾乎可以肯定的是，他下個賽季不會再出現在丹佛。甚至，他可能根本不會留在NBA了。」內幕指出，隨着金塊爭冠夢碎，大瓦蘭預計將重啟與歐陸豪門的談判。本賽季大瓦蘭共為金塊出戰65場比賽，在高效的投籃命中率58.2%下，場均貢獻8.7分、5.1個籃板與1.2次助攻。在有限的上場時間內，他確實完美燃燒了替補禁區的能量。如果這確實是瓦蘭丘納斯NBA生涯的終點，他將帶著出賽超過1000場的輝煌資歷光榮退役。在其漫長的頂級聯賽生涯中，他曾先後效力於多倫多暴龍、曼菲斯灰熊、紐奧良紐奧良鵜鶘、華盛頓巫師、沙加緬度國王以及丹佛金塊。大瓦蘭的潛在離隊，對金塊隊而言無疑是一記重拳。這意味著總經理在面對團隊薪資緊縮的同時，必須在自由市場上重新尋找一位能扛起5到10分鐘、分擔約基奇沉重負擔的合格藍領內線。這場由大瓦蘭引發的離隊第一槍，正預告著丹佛金塊在今年夏天，即將迎來大刀闊斧的陣容大震盪。