我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺與奧克拉荷馬雷霆西區決賽明天早上8點30分開打，兩支60勝強權正面碰頭未演先轟動，相比東區尼克與騎士一路惡鬥挺進分區決賽，國外球迷似乎更關心西區強強對抗，甚至在ESPN轉播預告留言區寫道，「馬刺、雷霆勝方，可以直接頒冠軍獎盃了。」衛冕軍雷霆今年再度拿到全聯盟最佳64勝， 防守效率值107.7高居第一、進攻效率值118.9則排第7，馬刺同樣不遑多讓，戰績上62勝緊追在後，攻守效率值則都高居全聯盟前4。此外球員星度、對位也讓西區決賽更精彩，馬刺擁有當代神獸文班亞馬（Victor Wembanyama），雷霆則能端出同為獨角獸的霍姆格倫（Chet Holmgren）防守，進攻端則交給剛蟬聯年度MVP獎的SGA亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）操刀。整體而言，雷霆、馬刺都是以一位聯盟巨星為核心、搭配一群成熟球員、以及完善體系的組合而成。首戰明早才要開打，根據Threads平台統計，單就今天為止，已經有超過150篇貼文討論首戰勝方，不少人也針對賭盤開出雷霆7.5讓分提出質疑，關於西區決賽的一切都成討論焦點。相比於集結天賦、技術與星度的西區，東區的尼克與騎士，前2輪分別經過一番死鬥才拚到決賽舞台，關注度也明顯不如西區，不少球迷認為，今年總冠軍賽劇本應該與上季相同，「得西區決賽者得天下」、「馬刺、雷霆勝方直接頒獎盃。」、「這就是總冠軍賽組合提前上演」