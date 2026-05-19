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洛杉磯湖人隊今年休賽季的制服組辦公室註定無法平靜。在以唐西奇（Luka Doncic）為核心建隊的方針下，除了要釐清詹姆斯（LeBron James）的未來動向、設法留住即將成為完全自由球員的里夫斯（Austin Reaves）之外，如今又迎來了一個令人頭痛的煩惱。季後賽表現大放異彩的日本前鋒八村壘身價暴漲，今夏預計將強勢索要一張年薪突破2000萬美元的大約。根據NBA資深記者西德里（Evan Sidery）的最新報導，本賽季年薪1820萬美元的八村壘，在今年夏天投入完全自由球員市場後，年薪預估將從2000萬美元（約合新台幣6.4億元）起跳。這對薪資空間極其吃緊、同時還要進行多項補強的湖人隊總經理佩林卡（Rob Pelinka）而言，無疑是一記沉重的財務重擊。八村壘的身價之所以能在短時間內迎來史詩級暴漲，關鍵就在於他在今年季後賽的現象級演出。在本季季後賽期間，當湖人隊兩大核心唐西奇與里夫斯接連因傷缺陣、球隊陷入絕境之際，現年28歲的八村壘臨危受命挺身而出。在關鍵的10場季後賽中，他場均轟下17.5分、4.0籃板，更令人匪夷所思的是，他在場均高達近6次的三分球出手下，投出了高達56.9%的恐怖三分球命中率！雖然八村壘常規賽場均12分的表現較為低調，但他自從來到洛杉磯後，已將自己成功打造成場均能以41.5%命中率投進3.6顆三分球的頂級3D側翼。他在季後賽展現的無解高效率與強心臟，早已吸引了全聯盟多支缺乏側翼強權的虎視眈眈，甚至可能引發惡性報價，將他的年薪推向更高。對於湖人隊而言，現在的情況演變成了經典的休賽季兩難。湖人球團與八村壘本人私下關係極佳，雙方都有著強烈的續約意願，但「想留」跟「買得起」在嚴格的薪資帽體系下完全是兩碼子事。如果放走八村壘，湖人將失去一位完美契合唐西奇體系、具備外線威脅與防禦身材的頂級側翼，這對志在衝冠的湖人而言是巨大戰力折損。如果砸錢強留八村壘，一張年薪超過2000萬美元的複數年合約，將直接卡死湖人的薪資彈性，導致他們可能被迫放棄續留里夫斯，甚至在自由市場或大交易談判中失去爭奪優質中鋒與雙向側翼的籌碼。湖人隊今年的目標非常明確，那就是在唐西奇身邊打造出一支具備防禦強度、能分擔持球壓力且外線穩健的冠軍陣容。八村壘雖然完美符合這些標籤，但他飆升的身價卻打亂了球隊原有的財務精算。總經理佩林卡先前曾強調，陣容的平衡性將是今年夏天的最高指導原則。然而，在詹姆斯動向未明、里夫斯待價而沽、八村壘變身「金牌綠葉」的三重夾擊下，這筆2000萬美元的數學題只要走錯一步，都可能引發滿盤皆輸的連鎖效應。