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▲波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今夏將正式成為「完全自由球員」。（圖／路透／達志影像）

▲霍福德（Al Horford）下賽季手握一張價值近600萬美元的球員選擇權（Player Option），決定權完全在他自己手上。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊在經歷了一個飽受傷兵困擾且動盪的賽季後，制服組在今年休賽季面臨著嚴峻的陣容重組挑戰。雖然今夏自由市場上關於追求「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與雷納德（Kawhi Leonard）的流言引爆各大媒體頭條，但總教練科爾（Steve Kerr）與總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在近日的季後媒體聯訪中，皆明確點出了球隊休賽季最重要目標，那就是全力帶回上賽季加盟、曾攜手為塞爾提克奪冠的內線雙塔——波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與霍福德（Al Horford）。勇士隊總經理鄧利維在上周面對媒體時，毫不掩飾對這兩位大個子的喜愛：「他們是我們絕對渴望帶回來的球員。」他特別盛讚39歲老將霍福德的身材優勢、外線拉開空間的能力以及無與倫比的領袖氣質，認為這是勇士隊過去幾年最缺乏的元素；同時，他也形容波爾辛吉斯是全聯盟在攻防兩端都極其獨特的天才。總教練科爾也力挺球團留人方針：「我知道波爾辛吉斯在這裡打得很開心，他非常有才華，上季為我們球隊展現了太多不可思議的價值。我非常渴望兩人在新賽季都能回歸。」雖然勇士留人意願極高，但雙塔各自面臨著完全不同的合約抉擇與現實考量，霍福德（Al Horford）下賽季手握一張價值近600萬美元的球員選擇權（Player Option），決定權完全在他自己手上。霍福德在下賽季開打前將滿40歲，先前曾坦言動過退休念頭。不過科爾透露，在賽季結束後的賽後面談中，整體氣氛非常令人振奮，且霍福德的家人非常享受灣區的生活，制服組內部樂觀相信他會執行選擇權回歸，但對於一位征戰19年的老將而言，一切仍未蓋棺論定。波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今夏將正式成為「完全自由球員」。勇士隊必須在接下來幾周內與他重新談判一份全新的複數年合約，這也是總經理鄧利維休賽季的頭號談判任務。長年以來，金州勇士隊在柯瑞（Stephen Curry）身邊一直缺乏兼具高度與靈活性的高塔防線。上個賽季，波爾辛吉斯與霍福德的合體，讓全美看到了勇士禁區久違的統治力與戰術多變性。然而，這項續留計畫最大的變數依然是「健康」。上賽季雙塔因為各自的傷勢與保護輪休，合共僅為勇士出戰了77場比賽，對於這支近年深受傷兵潮打擊的球隊而言，兩人的耐操度無疑是一場豪賭。鄧利維對此抱持樂觀態度，認為只要休賽季調整得當，波爾辛吉斯下季能打出更健康、更高產的賽季。無論今夏勇士隊是否能透過大交易撈到其他超級巨星，強留波爾辛吉斯與霍福德，都將為科爾在新賽季提供過去未曾擁有的禁區高度與戰術深度，這對雙塔的續留結果，將直接決定勇士2026-27賽季重建地基的穩固程度。