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洛杉磯道奇隊日籍「令和怪物」佐佐木朗希（Roki Sasaki）在台灣時間今（18）日客場迎戰洛杉磯天使隊的比賽中，寫下7局8K僅失1分的新里程碑。佐佐木朗希賽後表示，與搭檔捕手魯辛（Dalton Rushing）在磨合過程中慢慢能知道彼此的追求，目前溝通很順暢，賽前也受到夥伴激勵「你才是主角」、「回想起在日本的時期吧」，但兩人心領神會的溝通法，也讓佐佐木苦笑說，「英文根本沒進步」。佐佐木朗希今天對陣天使，投出大聯盟生涯新高的7局、賞8次三振僅失1分，繳出本季第二場勝投，率領道奇以10：1大勝對手，豪奪道奇5連勝。此役佐佐木不僅創下轉戰美國職棒大聯盟後的單場最長投球局數紀錄，單場飆出8次三振同樣寫下美職生涯新高，展現出重回巔峰的「令和怪物」本色。而此戰幕後，也隱藏著一段感性的休息室插曲。此次搭檔佐佐木朗希的捕手，是同樣在2001年出生、年僅25歲的新生代捕手魯辛（Dalton Rushing），兩人自去年就開始合作，也慢慢磨合出好默契。賽前魯辛激勵佐佐木朗希，「你才是主角」、「回想起在日本的時期吧！」這2句話現在看起來也成為激勵佐佐木朗希的良藥，進而催生了這場大聯盟代表作。目前邁入洛杉磯道奇隊生涯第2個賽季，佐佐木朗希對於自己和隊友們在休息室與球場上的互動變化相當有感。他賽後受訪時表示，投捕之間想要的配球策略與球路要求，現在雙方都能慢慢領會。「彼此在追求什麼，在談話過程中都能夠漸漸明白，有在好好地進行溝通。」佐佐木朗希分享目前與魯辛的溝通順暢，也感受到和上個賽季的差異。不過，當佐佐木朗希被問及英語能力是否有進步時，他忍不住傻笑坦承，「我想是沒有，還什麼都沒學呢。」自曝英文能力停滯，語言隔閡還是旅美的阻礙，不過坦率的回答也讓人相當佩服他與魯辛能順利溝通、一起完成多場比賽，兩人之後也有望繼續搭配。