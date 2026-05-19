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▲詹姆斯（左）與柯瑞合力幫助美國奪下巴黎奧運金牌，前者也表達在生涯末期，與柯瑞聯手再衝一冠的意願。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士打算在今年夏天與當家球星柯瑞（Stephen Curry）提前續約，根據知名記者史坦（Marc Stein）報導，這位當代最具影響力的世界巨星，，關於詹姆斯（LeBron James）降臨灣區、實現夢幻組合的傳言，也必須建立在兩人都甘願適度降薪的前提下，才有討論可能。柯瑞今年3月年滿38歲，他目前的合約還剩下一季，薪資高達6,260萬美元，史坦17 日報導指出，柯瑞有資格簽下一份兩年總額高達1.4億美元（約合新台幣44億）的延長合約，相當於年薪7,000萬美元，這將讓他一路打到2028-29年球季，屆時他將在球季中年滿41歲。「柯瑞將在今年8月底獲得續約資格，而勇士對此非常有信心，無論他們今夏的陣容重組結果如何，雙方都會達成協議，讓柯瑞以勇士球員的身份結束生涯。」史坦文中首度曝光關於柯瑞續留勇士的最高價碼，「金州勇士可以提供一份價值近1.4億美元的2年延長合約。」史坦還強調，這與布朗（Jaylen Brown）預計在7月底向塞爾提克爭取的續約價碼相似。對於勇士而言，端出這張合約給NBA歷史最強射手，並沒有任何疑問，他們也理當這麼做，但對於生涯早就收穫無數榮耀、財富的柯瑞而言，他卻不一定會堅持「拿好拿滿」，對比合約金額，在生涯最後階段再次挑戰第5座冠軍，或許是更重要的事。2025-26年球季，柯瑞在他第17年職業生涯中，第12次入選全明星賽。例行賽雖然遭遇跑者膝困擾，場均仍能貢獻26.6分、3.6籃板、4.7助攻與1.1抄截，以及超過39%的三分球命中率，非常有機會再次入選年度最佳陣容前三隊，換句話說，他依舊是聯盟最可怕的外線砲手之一，就個人身手而言，絕對具備奪冠競爭力。勇士高層對於奉上新合約留下柯瑞的意圖也早就公開透明。「我確定雙方將會展開對話，而你大概也能預測結果會如何發展。」勇士隊總經理小鄧利維（Mike Dunleavy）週五接受《ESPN》記者斯拉特（Anthony Slater）採訪時表示：「在任何情況下，我們都會想辦法讓他留在這裡退休。」在續約科爾（Steve Kerr）、留下柯瑞後，分析師普遍預期，勇士不論在交易市場、自由球員市場，都會在未來3年內，採取相對激進的補強策略，不惜代價提升競爭力，如果柯瑞願意降薪，確實能為勇士補強帶來不小幫助。至於傳言了一整季的「詹姆斯＋柯瑞」夢幻組合，就理論上並非不可能。詹姆斯今年夏天成為完全自由球員，且過去曾多次表達，想與柯瑞攜手打球的渴望，尤其在2024年巴黎奧運攜手幫助美國奪金後，詹姆斯再度強調這件事。詹姆士下季年滿42歲，是當今最老球員，儘管如此，他仍然在季後賽展現出統治力，首輪「單核」率隊淘汰年輕、更有運動天賦的火箭，如果他最終沒有重返洛杉磯，金州勇士將是詹姆士潛在的加盟對象之一，但以兩人身價來說，前提就是他跟柯瑞必須同時領取低於頂薪的合約，勇士才有繼續補強陣容的本錢。