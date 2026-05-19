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紐奧良鵜鶘隊今（19）日正式宣布，聘請前奧蘭多魔術隊總教練莫斯利（Jamahl Mosley）出任球隊新任總教練。根據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，雙方已簽下一份為期五年的長約，期望透過莫斯利在培養年輕球員與建立防守體系上的深厚功力，帶領這支本季僅繳出26勝56負、正處於轉型期的鵜鶘隊走出低谷。現年47歲的莫斯利，在執教奧蘭多魔術隊的五個賽季中，留下了189勝221負的戰績。儘管他在本月初因球隊在季後賽首輪遭活塞隊「讓三追四」翻盤逆轉後遭到解僱，但他執教魔術期間的卓越功績仍不容抹滅。在莫斯利接手前，魔術隊長年處於重建泥淖，但他成功將這支球隊從21勝的墊底爛隊，一路帶領至連續三個賽季挺進季後賽。他以嚴謹的防守體系聞名，魔術隊在2023-24賽季防守效率全聯盟第三、2024-25賽季排名第二，展現出他將平民陣容轉化為防守大鎖的功力。鵜鶘隊執行副總裁杜馬斯（Joe Dumars）在聲明中對莫斯利給予高度評價：「莫斯利展現了發展年輕球員的持續能力，並能建立一支充滿韌性、紀律與團隊合作的球隊。他的執教風格反映在球隊的防守強度、努力程度與紀律上。這些特質將為鵜鶘隊注入我們長期追求的贏球文化。」鵜鶘隊在經歷了一場令人失望的賽季後，目前陣容呈現新舊混搭的複雜局面。莫斯利來到紐奧良後，首要任務便是整合麾下的「多元戰力」，這支球隊有年輕潛力股包含奎恩（Derik Queen）、費爾斯（Jeremiah Fears）以及米西（Yves Missi），也有資深戰力擁有像是威廉森（Zion Williamson）、墨菲（Trey Murphy III）、普爾（Jordan Poole）、莫瑞（Dejounte Murray）以及赫伯特·瓊斯（Herbert Jones）等實力派球員，他必須將兩批人馬整合再一起。鵜鶘目前的選秀資本較為匱乏，在將首輪籤交易出去後，今年6月的選秀大會僅持有第58順位選秀權，這意味著莫斯利必須在現有陣容中挖掘出最大的化學反應，而非仰賴選秀補強。為了尋找最合適的掌舵者，鵜鶘管理層先前進行了極為詳盡的帥位搜查，面試名單包括公鹿隊助理教練哈姆（Darvin Ham）、朗多（Rajon Rondo）、籃網隊助理教練海特澤爾（Steve Hetzel）以及鵜鶘隊代理主帥博雷戈（James Borrego）。最終，鵜鶘球團決定複製當初魔術隊翻轉的成功模式，深信莫斯利具備將一支重建中球隊穩定推向季後賽等級的執教經驗。在與鵜鶘管理層於芝加哥聯合試訓期間面談後，雙方迅速拍板定案。紐奧良的球迷們將寄望這位擅長「由守轉攻、嚴格紀律」的教頭，能帶領威廉森等主力，在新賽季讓鵜鶘隊重回競爭行列。