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萬眾矚目的NBA西區冠軍賽G1將於今（19）日點燃戰火，聖安東尼奧馬刺將先在客場挑戰奧克拉荷馬雷霆。這場強強對決讓一位聯盟東區高管興奮地表示：「這系列賽有機會成為過去十年來最精彩的對決。」甚至有西區球探給出極高評價，將其比擬為歷史傳奇：「這就是新世代『魔術強森 vs 柏德』宿命對決的起點。」本賽季最有趣的玄機在於，雖然雷霆以衛冕軍之姿展現頂級主宰力，但在例行賽面對馬刺卻踢到鐵板。兩隊本季5次交手。包含12月的NBA季中錦標賽與聖誕大戰，馬刺取得4勝1敗的絕對優勢，堪稱「雷霆剋星」。不過，前馬刺冠軍射手格林（Danny Green）在ESPN的《NBA Today》節目上提出了靈魂拷問：「例行賽的對戰數據真的重要嗎？」格林直言，雖然自己曾幫馬刺拿到2014年總冠軍，但他認為季後賽是完全不同的戰場：「對我來說，例行賽數據並不重要。因為雷霆擁有去年的奪冠經驗，我會給雷霆一點微弱的優勢。但這支馬刺隊充滿飢渴，如果他們能維持例行賽的打法，絕對有能力在6場內解決雷霆。」除了球隊過招，這場系列賽更夾帶了火熱的個人恩怨。聯盟昨日剛宣布年度MVP票選結果，雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）風光連莊、連續第二年抱走年度MVP獎座；而馬刺的文班亞馬（Victor Wembanyama）則在第一名選票及總票數都高居聯盟第三。這場西決直接演變成「兩屆MVP」正面對決「全票年度最佳防守球員（DPOY）」的頂級大戰，一位西區助理教練就直言：「這根本就是總決賽等級的戲碼。」衛冕軍雷霆在今年季後賽化身為無情摧毀對手的完全體戰艦，至今砍下「8勝0敗」的不敗金身，僅有在對決洛杉磯湖人的第四戰曾陷入拉鋸，其餘皆是毫無疑問的大勝。反觀馬刺雖然晉級之路稍顯坎坷，但他們在次輪最後兩場對決明尼蘇達灰狼的比賽中，連續上演殘暴的大勝，展現出恐怖的爭冠競爭力。一邊是季後賽未嚐一敗的進攻萬花筒，一邊是例行賽佔盡優勢的窒息防守黑馬，這場攸關聯盟未來第一人王位的西區決賽，即將在奧克拉荷馬正式引爆。