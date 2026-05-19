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金州勇士隊日前雖與四冠功勳教頭柯爾（Steve Kerr）完成續約，但他們剛剛經歷了一個非常失敗的2025-26賽季。球隊在季後附加賽中慘遭鳳凰城太陽隊淘汰的同時，也暴露了陣中年輕球員養成、功勳老將老化與戰術僵化的巨大矛盾。面對灣區球迷鋪天蓋地的質疑，柯爾近日接受《NBC Sports Bay Area》專訪時，罕見摘下名帥光環，進行了執教生涯以來最沉痛的自我剖析，直言自己本賽季「打得很爛」，還在關鍵時刻帶頭犯錯。「我這一年的執教過得並不好。」柯爾坦言，教練和球員其實非常相似，都會有狀態極佳的年份，也會有陷入低迷的球季。柯爾一針見血地指出勇士本季的致命傷：「我們始終沒能找到屬於自己的風格。即使在賽季初我們全員健康的時候，球隊也總是在比賽最後關頭將勝利拱手讓人。我必須中肯地面對現實，那就是我作為總教練，在比賽最後階段的臨場執行力並不出色。」在反思如何帶領球隊走出泥淖時，柯爾甚至自曝了勇士在2022年奪冠賽季一段鮮為人知的幕後趣事。他回憶道，2022年季後賽次輪對陣孟菲斯灰熊時，勇士全隊失誤連連，場面難看到像是一齣「一點都不好笑的鬧劇」，甚至差點輸掉整個系列賽。柯爾笑著說：「當時我每天、每場比賽前都在瘋狂強調失誤，但根本沒用。到了下一輪對陣達拉斯獨行俠的系列賽時，我的助理教練團告訴我：『老大，什麼都別提了。』」於是，柯爾在西決期間對失誤一字不提，結果勇士隊的失誤反而戲劇性地變少、表現大幅回升，這項心理戰也幫助他們最終一路過關斬將奪冠。柯爾無奈表示：「所以今年賽季我們也嘗試了這種放任方法，可惜的是，這次就沒那麼奏效了。」除了柯爾本人的調度備受批評外，近年來他無法在柯瑞（Stephen Curry）等老將與庫明加（Jonathan Kuminga）等年輕新秀之間取得平衡，導致湯普森（Klay Thompson）心灰意冷離隊、庫明加養成失敗，皆被視為勇士王朝瓦解的主因。對此，柯爾非但沒有迴避，反而展現出強烈的重建鬥志，認為這項重挫對他自己、球員乃至於整個俱樂部來說，都是令人振奮的全新挑戰。「我們不能再像過去 11 個賽季那樣，理所當然地對待即將到來的全新賽季了。」柯爾嚴肅地向全隊上下與管理層預告，今年夏天勇士隊必須重新思考、重新定義所有人身上的責任。這不僅包含教練組的戰術責任，也包含了球員個人的私德、集體的紀律與責任感。