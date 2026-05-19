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芝加哥小熊昨（19）日在客場對戰芝加哥白襪，小熊明星外野手PCA阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）在比賽中與一名女球迷互嗆，在賽後該影片在網路上瘋傳，今日PCA受訪時也為自己的行為道歉，坦言：當下情緒失控了。當時白襪打者巴爾加斯（Miguel Vargas）擊出中、右外野深遠飛球，PCA奮力追球、並在全壘打牆前跳起來接，然而他最後沒有接到，這球形成長打。當時一名女性球迷朝他嗆聲，阿姆斯壯卻用粗俗言語回應。PCA今日受訪時表示，知道當時有鏡頭拍著他，只是自己在場上的球風本來就很激情，在當時的情況下情緒有點失控。小熊總教練康塞爾（Craig Counsell）則表示：「Pete在用字選擇犯了錯，他自己也知道，這就是這份工作的現實。球員和球迷之間會有互動，即使對方態度不好，你還是希望能盡量保持正面。」PCA表示，下次他會試著遵循總教練的做法，因為他不希望以那樣的方式「代表」小熊休息室，同時也不想改變自己在場上的激情風格。