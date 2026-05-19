根據美國名記查拉尼亞（Shams Charania）的最新報導，詹姆斯在今年夏天將成為完全自由球員，吸引了全聯盟無數爭冠強權的目光。他的好兄弟兼前隊友韋德（Dwyane Wade）日前受訪時更感嘆，詹姆斯至今還能維持全聯盟前20強的恐怖狀態，反而成了他決定何時退役的「最大煩惱」。
聯盟爭冠強隊全打來了！經紀人富保羅證實：都在試探詹皇意向
名記查拉尼亞日前在節目上透露，眾多志在衝擊下賽季NBA總冠軍的球隊，現在就已經紛紛向詹姆斯及其團隊拋出橄欖枝。
查拉尼亞表示：「上周在芝加哥選秀聯合試訓期間，我與詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）聊過，他明確表示自本賽季落幕以來，聯盟裡所有具備爭冠實力的強隊，基本上都已經打來過電話試探意向。」
韋德突破盲點：太強也是一種悲哀！身體沒壞怎麼捨得退？
對於老友年滿41歲、打完第23個賽季依舊高居聯盟頂級球星行列，同期選秀出身、但早已退役超過7年的韋德點出了最關鍵的心理掙扎。
韋德直言：「我很享受我們現在所見證的一切，因為歷史上從未有人能做到。但老實說，走到職業生涯這個階段卻還能『這麼強』，其實有點糟糕。我當年退役時，我很清楚自己已經沒那麼厲害了，所以做決定很容易。但當你還是他＊的強的時候，誰會想要走？這讓決定退役變得無比艱難。」
韋德指出，歷史上的超級巨星在30歲尾聲都會迎來斷崖式下滑，但詹姆斯的身體機能至今沒有絲毫暴跌的跡象，這可能導致他不會有跟普通球星一樣的「退役巡迴賽」，而是繼續打到哪天身體突然不行了，才會上演「震撼宣布退役」的劇本。
湖人與詹皇早已滋生矛盾？休賽期密謀圍繞唐西奇、里夫斯重組
不過，詹姆斯若選擇再戰一年，是否續留湖人已充滿變數。根據《The Athletic》記者沃伊克（Dan Woike）與阿米克（Sam Amick）的聯合報導，湖人管理層並無意在下賽季繼續沿用現有的主力陣容。報導中指出，球隊計劃在這個關鍵的休賽期，將建隊核心轉移，圍繞著陣中的中生代超級巨星唐西奇（Luka Doncic）與新星里夫斯（Austin Reaves）重新搭建爭冠陣容。
這項爆料也呼應了先前ESPN記者麥克梅納明（Dave McMenamin）的報導，他曾指出詹姆斯與湖人高層之間早已滋生不少矛盾。雖然洛杉磯舒適的生活環境、與唐西奇和里夫斯合組「新三巨頭」的奪冠藍圖，以及湖人開出的續約誠意都是重要考量，但詹姆斯內心深處唯一的火苗就是奪下個人生涯的第五座總冠軍。若是與高層的裂痕無法修補，這位41歲的傳奇天王不排除在生涯最後一季身披全新戰袍創造歷史。
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名記查拉尼亞日前在節目上透露，眾多志在衝擊下賽季NBA總冠軍的球隊，現在就已經紛紛向詹姆斯及其團隊拋出橄欖枝。
查拉尼亞表示：「上周在芝加哥選秀聯合試訓期間，我與詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）聊過，他明確表示自本賽季落幕以來，聯盟裡所有具備爭冠實力的強隊，基本上都已經打來過電話試探意向。」
韋德突破盲點：太強也是一種悲哀！身體沒壞怎麼捨得退？
對於老友年滿41歲、打完第23個賽季依舊高居聯盟頂級球星行列，同期選秀出身、但早已退役超過7年的韋德點出了最關鍵的心理掙扎。
韋德直言：「我很享受我們現在所見證的一切，因為歷史上從未有人能做到。但老實說，走到職業生涯這個階段卻還能『這麼強』，其實有點糟糕。我當年退役時，我很清楚自己已經沒那麼厲害了，所以做決定很容易。但當你還是他＊的強的時候，誰會想要走？這讓決定退役變得無比艱難。」
韋德指出，歷史上的超級巨星在30歲尾聲都會迎來斷崖式下滑，但詹姆斯的身體機能至今沒有絲毫暴跌的跡象，這可能導致他不會有跟普通球星一樣的「退役巡迴賽」，而是繼續打到哪天身體突然不行了，才會上演「震撼宣布退役」的劇本。
湖人與詹皇早已滋生矛盾？休賽期密謀圍繞唐西奇、里夫斯重組
不過，詹姆斯若選擇再戰一年，是否續留湖人已充滿變數。根據《The Athletic》記者沃伊克（Dan Woike）與阿米克（Sam Amick）的聯合報導，湖人管理層並無意在下賽季繼續沿用現有的主力陣容。報導中指出，球隊計劃在這個關鍵的休賽期，將建隊核心轉移，圍繞著陣中的中生代超級巨星唐西奇（Luka Doncic）與新星里夫斯（Austin Reaves）重新搭建爭冠陣容。
這項爆料也呼應了先前ESPN記者麥克梅納明（Dave McMenamin）的報導，他曾指出詹姆斯與湖人高層之間早已滋生不少矛盾。雖然洛杉磯舒適的生活環境、與唐西奇和里夫斯合組「新三巨頭」的奪冠藍圖，以及湖人開出的續約誠意都是重要考量，但詹姆斯內心深處唯一的火苗就是奪下個人生涯的第五座總冠軍。若是與高層的裂痕無法修補，這位41歲的傳奇天王不排除在生涯最後一季身披全新戰袍創造歷史。