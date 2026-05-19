我是廣告 請繼續往下閱讀

本季飽受投手傷兵潮襲擊的衛冕軍洛杉磯道奇隊，為了緩解牛棚戰力告急，今（19）日在作客挑戰國聯西區宿敵聖地牙哥教士隊系列賽前，正式對外宣布與具有多年大聯盟資歷的右投手赫南德茲（Jonathan Hernández）簽下一份大聯盟合約。赫南德茲生涯有紀錄的最快球速為生涯最快投到100.3英里（約161公里），道奇隊希望借重這位「火球男」的速球威力，為球隊深陷危機的投手陣容注入即戰力。現年29歲的赫南德茲，今年球季原本效力於費城人隊體系，在三A層級的理海谷鐵豬隊出賽13場，主投15局累積22次三振，防禦率為4.80。由於在小聯盟並未獲得預期機會，他於18日正式執行合約中的跳脫條款（Opt-out），恢復自由身後隨即被眼光精準的道奇隊火速簽下，並將身披29號球衣。赫南德茲在大聯盟擁有5個賽季的奮戰經驗，過去曾效力於德州遊騎兵隊與西雅圖水手隊，生涯累積127場出賽、153局投球，送出150次三振，表現相當具備壓制力。雖然過去兩年他因傷勢與球隊調度在小聯盟間輾轉，但道奇隊看中他在牛棚關鍵時刻的高三振率，期望他能成為陣中穩定的中繼戰力。道奇隊本賽季雖以3.21的優異防禦率位居全聯盟第二，但總教練羅伯斯（Dave Roberts）手上的投手群幾乎可以用「災難」來形容。目前的傷兵名單簡直豪華得像全明星陣容。高價簽下的強投史奈爾（Blake Snell）本季僅先發1場；格拉斯諾（Tyler Glasnow）日前因背傷復發，目前甚至無法登上投手丘訓練。聯盟最高薪後援迪亞茲（Edwin Diaz）因手肘手術預計缺席三個月；本季最勞苦功高的左投德雷耶（Jack Dreyer）上週末因肩部不適進傷兵名單；昔日火球守護神格拉特羅（Brusdar Graterol）原定復出卻傳出傷勢反覆，目前遭球團下令暫停所有投球訓練。為了替赫南德茲騰出40人名單空間，道奇隊已將開季即進入傷兵名單的卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）轉移至60天傷兵名單，這也意味著他最快要到6月12日才能重返賽場。至於為了將赫南德茲拉上大聯盟，球團也將昨日才剛從三A升上來、僅投出一局無失分好投的投手麥克德莫特（Chayce McDermott）下放回三A，調度節奏之快令人目不暇給。面對幾乎每週都在進行的投手「洗牌」作業，羅伯斯教頭顯得相當無奈卻堅定。他強調，目前球隊正盡一切努力保護傷後復出的投手，同時在競爭激烈的國聯西區中穩住陣腳。