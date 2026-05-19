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今年的「榜眼籤」





一個未來的「無保護」首輪選秀權





極有可能要求爵士送出陣中潛力新星貝利（Ace Bailey）





隨著2026年NBA選秀大會日益臨近，手握幸運狀元籤的華盛頓巫師隊，如今成了全聯盟最受矚目的焦點。今（19）日根據《ClutchPoints》名記西格爾（Brett Siegel）的最新報導，聯盟內部消息人士透露，巫師隊手中的這枚狀元籤在交易市場上正引發強烈地震，由於今年選秀狀元大熱門迪班薩天賦實在令人流口水，因而吸引了多支球隊的瘋狂追逐。根據最新消息指出，若巫師隊與擁有榜眼籤的爵士隊交易，將會「獅子大開口」據知情人士透露，由於今年選秀大會預計將迎來被譽為下一個世代巨星的狀元大熱門迪班薩（AJ Dybantsa），各隊為了得到這位天賦異稟的超級新人紛紛大動作佈局。截至目前為止，，希望能探尋並商討透過交易獲得今年狀元籤的可能性。雖然巫師本身也急需基石型天才來加速重建，但面對多方開出的誘人籌碼，管理層也並未完全關死交易大門，這讓今年的選秀大會增添了極大的變數。此外，名記西格爾還特別補充了一項重磅細節。如果巫師隊在今年夏天最終決定不親自挑選狀元，而是選擇與手握榜眼籤的猶他爵士隊進行「向下交易」，巫師隊的胃口將會非常驚人。據悉，巫師將會向爵士隊索要一筆極其豐厚、近乎「掏空未來」的恐怖回報，具體籌碼預計包括：對巫師而言，這樣的開價能確保他們在送出迪班薩的同時，依然能拿下榜眼，並額外收割爵士隊的未來資產與年輕即戰力。而對於爵士隊或其它潛在買家來說，是否願意為了「迪班薩」這塊絕世美玉而賭上球隊的未來，將成為今年夏天休賽季最驚心動魄的制服組博弈。