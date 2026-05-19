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曾效力於紐約洋基隊的哥倫比亞籍三壘手厄爾薛拉（Gio Urshela），今日正式透過社群媒體 Instagram 宣布退休決定，為自己長達 10 年的大聯盟棒球生涯畫下句點。現年 34 歲的他感性表示，這並非一個悲傷的時刻，而是充滿對棒球運動的感激之情。總計他 10 年生涯共累積出賽 851 場，留下 73 支全壘打、352 分打點、平均打擊率 0.270 的成績單。厄爾薛拉在 2015 年於克里夫蘭印地安人隊（現守護者隊）首度登上大聯盟，隨後短暫轉戰藍鳥，並於 2019 年迎來生涯轉折點加盟洋基。原本被視為「守優於攻」內野工具人的他，在洋基 3A 期間改造打擊機制；同年適逢洋基主戰三壘手安杜哈爾（Miguel Andújar）因傷報銷，厄爾薛拉把握機會頂替，一舉繳出 21 轟、74 分打點、打擊率 0.314 的驚奇生涯年。除了例行賽的爆發，厄爾薛拉更在紐約季後賽歷史留名。2020 年美聯外卡系列賽第二戰，他面對老東家守護者隊敲出一發驚天滿貫全壘打，這不僅是洋基隊史首支由三壘手在季後賽擊出的滿貫砲，更成為他生涯最具代表性的高光時刻。他在場上全能的內野守備與招牌的開朗笑容，至今仍深受條紋衣球迷的愛戴。2022 年 3 月，洋基隊將厄爾薛拉與明星捕手桑契斯（Gary Sánchez）打包送往雙城隊，這筆重磅交易在當時引發極高討論，而他在雙城也維持優異身手。隨後他開啟了輾轉多隊的浪人球涯，先後效力天使、老虎、勇士與運動家。上季他身穿運動家戰袍出賽 59 場， 20 分打點、打擊率 0.238 的成績，後期雖因骨盆骨折重傷導致身手下滑，但他在內野防線的經驗仍相當受到器重。儘管近年大聯盟之路起伏，厄爾薛拉依舊是哥倫比亞棒球的靈魂人物，並於今年 3 月再度披上國家隊戰袍出戰世界棒球經典賽（WBC），展現對國家隊的義不容辭。雖然今年初他曾重返雙城隊簽下小聯盟合約嘗試延續職棒生涯，但在經過賽事與春訓的深思熟慮後，仍決定正式退役。