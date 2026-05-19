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平均年齡僅22歲又346天，成為NBA歷史上分區決賽最年輕的先發陣容，打破了波特蘭拓荒者隊在1977年保持至今、高懸49年的紀錄。

文班亞馬成為NBA近30年，第3位能在分區決賽第一戰（G1）上半場就斬獲雙十數據的球員。

萬眾矚目的美國職業籃球聯賽（National Basketball Association）西區決賽第一戰（G1）在開打前就充滿話題。聖安東尼奧馬刺隊大膽啟用歷史最年輕先發陣容，上半場在文班亞馬（Victor Wembanyama）展現內線絕對統治力的帶領下，以51：44暫時領先雷霆隊。馬刺隊在比賽尚未得分前，就先改寫了聯盟歷史。由於陣中28歲的主力控衛福克斯（De'Aaron Fox）飽受腳踝傷勢困擾，總教練決定將在第二輪對陣灰狼表現極為驚豔的20歲小將哈珀（Dylan Harper）拉上先發。根據馬刺隊記Jordan Howenstine的統計，馬刺此役排出的先發陣容：20歲的哈珀、21歲的卡斯爾（Stephon Castle）、22歲的文班亞馬、24歲的尚帕尼（Julian Champagnie）與25歲的瓦賽爾（Devin Vassell），這群馬刺青年軍在分區決賽的大舞台上絲毫未見青澀。例行賽雖然由雷霆稱霸西區龍頭，但馬刺在例行賽對戰就取得對戰優勢。今天上半場文班亞馬完全主宰戰局，出戰19分鐘，11投6中、罰球2罰全中，瘋狂砍下14分、10籃板、1助攻的「雙十」數據。這項震撼表現也讓他載入史冊，先前能達成這項神紀錄的，只有2002年的國王隊傳奇大前鋒韋伯（Chris Webber），以及2023年金塊隊的MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）。除了文班亞馬表現鬼神外，馬刺其餘小將也頂住壓力。卡斯爾上半場貢獻11分、2籃板、4助攻，臨危受命的哈珀也有7分、5籃板、4助攻的全面表現，協助馬刺在第二節打完取得7分領先。反觀主場迎戰的西區龍頭雷霆隊，上半場反而是老將「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）手感最熱、狂飆16分，威廉斯（Jalen Williams）也挹注12分、4籃板。然而，雷霆隊的頭號核心「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在上半場遭到馬刺嚴密防守，徹底被凍結僅得4分，長人霍姆格倫（Chet Holmgren）也僅進帳5分、3籃板。雷霆若想在下半場捍衛主場，SGA勢必要及時甦醒。