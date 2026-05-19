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NBA西區決賽重磅登場！今（19）日由奪冠大熱門奧克拉荷馬雷霆隊坐鎮主場，迎戰來訪的聖安東尼奧馬刺隊。儘管馬刺隊主力控衛福克斯（De'Aaron Fox）因腳踝扭傷缺陣，但在明星中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）展現驚人統治力的帶領下，馬刺隊以51：44暫時領先衛冕軍雷霆。文班亞馬半場得到14分10籃板，僅兩節就完成「雙十」，雷霆方面則以卡魯索（Alex Caruso）的16分為最佳。比賽上半場戰況激烈，馬刺隊雖然陣容缺損，但全隊展現出強大的凝聚力。馬刺文班亞馬在禁區展現了「地理學等級」的統治力，不僅在籃下強勢對決雷霆球員，多次以扣籃與轉身鉤射取分，他驚人的臂展更成為雷霆球員進攻時的噩夢，多次迫使雷霆球員在禁區邊緣倉促出手。雷霆方面，面對馬刺嚴密的防守，全隊進攻顯得有些窒息，主力球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）開賽初期遭到馬刺年輕後衛卡斯特（Stephon Castle）的高壓防守，投籃手感冰冷。反倒是板凳出發的卡魯索（Alex Caruso）成為雷霆上半場唯一的進攻亮點，他在開賽後迅速連拿7分，全場球迷甚至一度陷入瘋狂，這場比賽也成為這位防守悍將的表演舞台。首節雙方打得難分難解，以27：27平手進入第二節。進入次節後，馬刺展現了驚人的板凳深度，年輕小將哈珀（Dylan Harper）與布萊恩（Carter Bryant）接連在外線發砲，幫助馬刺逐漸將分差拉開。反觀雷霆隊在卡魯索之後，進攻端遲遲找不到第二個得分點，在多次嘗試外線未果後，比分在節末被馬刺以51：44反超。數據方面，馬刺隊憑藉傑出的三分球手感（19投7中，命中率37%）掌握主動權；雷霆隊三分投射則顯得較為掙扎（22投6中，命中率27%）。值得注意的是，賽前剛獲頒MVP獎座的亞歷山大，在馬刺嚴密的團隊輪轉與協防下，上半場僅有零星表現，這場西區之巔的對決，完全演變成一場意志與戰術的慘烈肉搏戰。在賽前才被報導將於今日復出的雷霆前鋒傑倫威廉斯（Jalen Williams），上半場在復出初戰中表現積極，但整場雷霆進攻節奏顯得有些僵化，似乎尚未適應馬刺的高強度貼身防守。而馬刺在失去福克斯後，透過全員參與進攻與靈活的換防，反而在客場氣勢如虹。