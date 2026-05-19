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密爾瓦基公鹿隊的「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）預計將在這個夏天掀起全聯盟最瘋狂的交易大戰。根據ESPN權威內幕記者查拉尼亞（Shams Charania）日前的重磅報導，公鹿隊管理層已正式對外公開接受有關字母哥的交易報價，並希望在今年6月23日的選秀大會前達成協議。查拉尼亞在最新的節目中更進一步點名，目前在交易市場上預計將全力追逐字母哥的「五大超級黑馬」，分別是：。而先前據傳對於交易字母哥擁有濃厚興趣的金州勇士隊卻意外不在這份名單上，引發外界討論。本賽季公鹿隊的表現令人失望，加上現年31歲的字母哥受到傷勢困擾，例行賽僅出戰了36場比賽，雖然場均依舊能繳出27.6分、9.8個籃板及5.4次助攻的超狂數據，但連續幾年的季後賽傷退與球隊動盪，讓雙方關係走到十字路口。查拉尼亞透露：「字母哥幾個月來一直認為，現在是雙方各自前進（分手）的時候了。」公鹿隊目前對於交易的開價非常明確，比照今年2月交易截止日前的標準，必須包含「一名具備全明星潛力的年輕建隊基石（blue-chip talent），和大量未來的首輪選秀權」。在這份由查拉尼亞點名的「5隊名單」曝光後，立刻引發外界對金州勇士隊的強烈討論。過去兩年裡，勇士一直被視為最有可能搶到字母哥的頭號下家，甚至曾被爆料全隊制服組都為此感到極度興奮。然而從目前的局勢來看，勇士雖然並未完全退出爭奪戰，但球團自身的操盤策略，確實已親手拉高了交易難度，導致得標機率驟降。根據內幕消息透露，勇士隊在此次爭奪戰中原本擁有一個巨大的「時間差優勢」，因為他們今年未能打進季後賽，相較於尼克、灰狼等在季後賽廝殺的球隊，勇士有100%的精力能與公鹿談判。此外，勇士今年幸運抽中了，加上未來可動用的4個首輪籤，這本該是公鹿最想要的重建資產。然而，根據記者斯皮爾斯（Marc Spears）日前的重磅爆料，勇士管理層目前的態度相當固執。由於字母哥合約中包含2027年的球員選項，意味著他有權力決定自己的下一站，如果勇士不願意付出第11順位籤，加上陣中除了庫明加（Jonathan Kuminga）外缺乏其他能打動公鹿的「年輕超級基石」，這讓勇士在與其他5支競爭對手的出價對比中，逐漸落居下風。而在查拉尼亞點名的 5 支球隊中，根據《The Athletic》最新針對聯盟球員的匿名民調顯示，有45.7%的球員認為字母哥最終仍會留在公鹿，但若真被交易，邁阿密熱火（23.2%）與紐約尼克（16.6%）被視為最熱門的落腳處，而湖人隊雖然也在名單內，但被看好的機率僅有3.3%。隨著選秀大會只剩一個多月的時間，這場關乎全聯盟未來幾年爭冠版圖的「希臘怪物大風吹」，接下來的每一通電話，都將牽動著各隊高層的神經。