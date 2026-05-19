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洛杉磯湖人隊日前在季後賽遭到衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊橫掃出局後，球團制服組已迅速將重心轉移至休賽季的陣容大重組。自從去年交易大限前迎來超級巨星唐西奇（Luka Doncic）後，紫金軍團的建隊方針已正式轉向「retrofit around Luka（全面圍繞唐西奇特質打造）」。美國知名體育媒體《Bleacher Report》資深分析師平克斯（Eric Pincus）今日便撰文，針對湖人如何圍繞唐西奇與老將詹姆斯（LeBron James）建構出全聯盟最強的奪冠團隊，提出了極具操作性的重磅建隊藍圖。《Bleacher Report》指出，湖人目前陣容最急需解決的，就是為唐西奇配備頂級的3D（三分與防守）側翼以及具備活動力的禁區新星。為此，湖人被建議應與紐奧良鵜鶘隊發動一筆大手筆交易。湖人將送出包括多枚首輪選秀權（包含2031年與2033年首輪）及潛力資產，目標從鵜鶘隊迎來三大核心即戰力的其中一人，包括：要讓上述的宏偉藍圖成真，現年41歲、即將成為完全自由球員的詹姆斯將扮演最關鍵的經濟犧牲者。報導指出，聯盟內部目前有一股強烈的共識：。如此一來，湖人將能成功規避奢侈稅「第二硬上限（Second Apron）」的嚴苛懲罰，進而騰出近5000萬美元的超大薪資空間，讓管理層在自由市場上有充分的籌碼進行實力升級。在老大哥詹姆斯願意降薪騰出空間、角色球員被打包送走的同時，《Bleacher Report》強調湖人必須將資源砸在刀口上，全力留住陣中的後場二當家奧斯汀·里夫斯（Austin Reaves）。由於今年自由市場缺乏正值黃金期且高效的即戰力球員，聯盟消息人士透露，進入自由市場的里夫斯預計將引來全美瘋搶，年薪有望飆升至驚人的3400萬至4000萬美元。為了穩固唐西奇身邊最可靠的第二持球點與組織副手，湖人預計將為里夫斯奉上一份。這對於里夫斯而言，將迎來職業生涯最輝煌的一筆天價回報。透過「詹皇降薪、里夫斯加薪、梭哈鵜鶘側翼」的三位一體操盤，湖人不僅能維持唐西奇、詹姆斯與里夫斯的三核心骨架，還能一口氣補齊防守、運動能力與外線高塔。這套在休賽季被寄予厚望的終極劇本，就看紫金軍團制服組能否在接下來的幾個月內完美兌現。