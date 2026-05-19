中華職棒37年例行賽進行中，今（19）日只有一場賽事，由台鋼雄鷹在花蓮交手暫居例行賽第一的味全龍，台鋼雄鷹推出本土王牌黃子鵬先發，他本季曾對味全龍投出8局僅失1分好投，味全龍此役則由「大聯盟級」洋投蔣銲接戰。《NOWnews》整理出5月19日中職「轉播、戰績、賽程與先發投手數據」，讓讀者一手掌握最新戰況。

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本文重點摘要

📍中職戰績表

📍花蓮先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至5月19日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 34 21-13-0 0.618 -
2 富邦悍將 32 18-14-0 0.563 2
3 統一獅 34 18-15-1 0.545 2.5
4 台鋼雄鷹 25 18-16-1 0.529 3
5 樂天桃猿 33 13-19-1 0.406 7
6 中信兄弟 34 11-22-1 0.333 9.5
台鋼挑戰天空龍！點燃本周戰火

🟡花蓮賽事、開賽時間18：35

味全龍目前排名全聯盟第一，今日推出洋投蔣銲掛帥，他今年出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率1.82。本場不僅是生涯首度遭遇台鋼雄鷹、也是首度在花蓮棒球場先發主投。

台鋼雄鷹排名第4，今日由本土王牌黃子鵬出賽，本季出賽7場，拿下2勝2敗，防禦率3.06。本季曾對上味全龍1場，先發8局僅失1分，防禦率1.13，投出屠龍手表現，可惜該戰並未拿到勝投。

📍味全龍主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、、DAZNMyVideo緯來電視網Hami VideoELTA TV、Youtube官方頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅周末）、CPBL官網

▲目前暫居聯盟龍頭的味全龍，今日推出洋投蔣銲先發，交手台鋼雄鷹。（圖／味全龍提供,2026.4.28）
▲目前暫居聯盟龍頭的味全龍，今日推出洋投蔣銲先發，交手台鋼雄鷹。（圖／味全龍提供,2026.4.28）
❗️5/19中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍花蓮棒球場（室外球場）

氣溫：25-26度

降雨機率：0%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。