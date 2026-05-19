中華職棒37年例行賽進行中，今（19）日只有一場賽事，由台鋼雄鷹在花蓮交手暫居例行賽第一的味全龍，台鋼雄鷹推出本土王牌黃子鵬先發，他本季曾對味全龍投出8局僅失1分好投，味全龍此役則由「大聯盟級」洋投蔣銲接戰。《NOWnews》整理出5月19日中職「轉播、戰績、賽程與先發投手數據」，讓讀者一手掌握最新戰況。
本文重點摘要
📍中職戰績表
📍花蓮先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月19日賽前）：
台鋼挑戰天空龍！點燃本周戰火
🟡花蓮賽事、開賽時間18：35
味全龍目前排名全聯盟第一，今日推出洋投蔣銲掛帥，他今年出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率1.82。本場不僅是生涯首度遭遇台鋼雄鷹、也是首度在花蓮棒球場先發主投。
台鋼雄鷹排名第4，今日由本土王牌黃子鵬出賽，本季出賽7場，拿下2勝2敗，防禦率3.06。本季曾對上味全龍1場，先發8局僅失1分，防禦率1.13，投出屠龍手表現，可惜該戰並未拿到勝投。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅周末）、CPBL官網
❗️5/19中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍花蓮棒球場（室外球場）
氣溫：25-26度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職戰績表
📍花蓮先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月19日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|34
|21-13-0
|0.618
|-
|2
|富邦悍將
|32
|18-14-0
|0.563
|2
|3
|統一獅
|34
|18-15-1
|0.545
|2.5
|4
|台鋼雄鷹
|25
|18-16-1
|0.529
|3
|5
|樂天桃猿
|33
|13-19-1
|0.406
|7
|6
|中信兄弟
|34
|11-22-1
|0.333
|9.5
🟡花蓮賽事、開賽時間18：35
味全龍目前排名全聯盟第一，今日推出洋投蔣銲掛帥，他今年出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率1.82。本場不僅是生涯首度遭遇台鋼雄鷹、也是首度在花蓮棒球場先發主投。
台鋼雄鷹排名第4，今日由本土王牌黃子鵬出賽，本季出賽7場，拿下2勝2敗，防禦率3.06。本季曾對上味全龍1場，先發8局僅失1分，防禦率1.13，投出屠龍手表現，可惜該戰並未拿到勝投。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅周末）、CPBL官網
📍花蓮棒球場（室外球場）
氣溫：25-26度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。