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2026年NBA季後賽西區決賽今（19）日點燃戰火，由聖安東尼奧馬刺隊客場挑戰奧克拉荷馬雷霆隊。在這場新世代強權的巔峰對決中，第二節上演了足以載入NBA季後賽史冊的「世紀隔扣」！馬刺隊當家少主文班亞馬（Victor Wembanyama）在一次進攻中，無視雷霆隊兩大球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與七呎長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）的正面防守，強行起飛完成左手隔扣，瞬間點燃全美社群！這一幕史詩級畫面出現在第二節剩下7分22秒，馬刺隊二年級頂級控衛卡斯特（Stephon Castle）在前場持球組織，看準時機送出精準妙傳，交給迅速順下的文班亞馬。此時雷霆隊的防線迅速內縮，新科連莊MVP得主「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與七呎長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）同時起跳，試圖聯手構築一面遮天蔽日的防守火網。然而，身高7呎4吋的文班亞馬完全無視眼前的雙人防守，在空中對抗後，硬是伸長左臂，在兩人的頭頂上將球狠狠砸進籃框！這記技驚四座的左手驚天隔扣，不僅讓雷霆隊主場球迷瞬間陷入死寂，美國各大體育媒體也集體陷入瘋狂。美媒《NBA da bad》隨即曬出文班亞馬以一敵二、同時將SGA和霍姆葛倫定格在背景畫面中的神級瞬間，並震撼附文寫道：聚焦到兩隊的系列賽戰略分析，這場西區決賽堪稱是近年來天賦規格最高、身體對位最極致的系列賽：的最大優勢在於角色球員那近乎恐怖的「高規格身材與防守彈性」。後場擁有198公分的卡斯特與哈珀（Dylan Harper），側翼鋒線則有瓦塞爾（Devin Vassell）等人坐鎮。這群充滿天賦與運動能力的年輕黑衫軍，在身材對位上面對雷霆出色的後衛群毫不遜色。加上文班亞馬在攻防兩端的「外星人級」威脅，馬刺企圖用絕對的身材天賦和防守覆蓋率，強行撕裂衛冕軍的防線。作為去年的衛冕冠軍兼例行賽西區龍頭，最引以為傲的就是王牌SGA無解的單打以及買犯能力，加上霍姆葛倫與哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）建構的七呎雙塔。雖然禁區在首戰遭遇文班亞馬的強力挑戰，但雷霆擁有馬刺所欠缺的「奪冠經驗與心態穩定度」。此外，多特（Luguentz Dort）與卡魯索（Alex Caruso）領銜的後場具備無法預測的陣容深度與冷血的三分埋伏，只要雷霆能挺過馬刺開局的肉搏衝擊、將比賽拖入半場陣地戰，衛冕軍依舊是更被看好晉級總決賽的一方。這場西區決賽首戰的恩怨才剛開始，文班亞馬用這記驚天隔扣，不僅為自己未能拿下例行賽MVP吐了一口怨氣，更向全聯盟宣告：聖安東尼奧黑衫軍，正式向衛冕軍的王座發起最強悍的衝擊！