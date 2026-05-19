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洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）於18日（日本時間19日）在客場對戰聖地牙哥教士隊的賽前接受媒體採訪。羅伯斯在訪問中特別談到了陣中球星大谷翔平的近況，不僅肯定他日前的休養成功讓打擊狀態復甦，也對他即將到來的先發登板以及同時爭奪MVP與賽揚獎的潛力寄予厚望。大谷翔平先前曾陷入一陣打擊低迷，但日前在對戰洛杉磯天使隊的比賽中單場敲出3支安打，並在上一個系列賽的3場比賽中繳出13打數6安打的亮眼表現，展現出強烈的復甦跡象。羅伯斯對此點頭表示，在先前對戰舊金山巨人隊的2場比賽中讓大谷以打者身分適度休養，確實收到了非常好的成效。羅伯斯指出，可以明顯感覺到大谷的活力已經恢復得更多。雖然大谷在採訪當天的賽前練習中才剛進牛棚練投，現階段可能稍微有些疲憊，但總教練強調，只要比賽一開始，大谷絕對是一如既往地準備就緒，這幾天的休息對他的身體和心靈都帶來了相當正面的幫助。大谷翔平預計將在本次系列賽的第3戰披掛上陣先發，這也將是他睽違4場比賽之後，再度以投打「二刀流」的身分同時出場。為了迎戰接下來的先發任務，大谷也在當天的賽前練習中進牛棚練投，積極調整自身的投球狀態。目前大谷在投手端表現極具主宰力，本季至今7場登板拿下3勝2敗、防禦率僅0.82的壓倒性數據。對於大谷今年同時榮獲MVP與賽揚獎雙重殊榮的可能性，羅伯斯毫不掩飾地大讚其投球表現真的非常出色，並表示只要維持目前的節奏，加上未來打擊狀態更上一層樓，大谷絕對非常有機會完成這項史無前例的壯舉。