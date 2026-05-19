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NBA西區決賽第一戰（G1）聖安東尼奧馬刺隊作客奧克拉荷馬雷霆隊主場的賽事進入下半場白熱化階段，這群歷史上最年輕的分區決賽先發陣容，在第三節頂住了西區龍頭的反撲。第三節比賽結束，馬刺隊以80：73持續保持7分領先，而雙方的當家長人文班亞馬（Victor Wembanyama）與霍姆格倫（Chet Holmgren）的正面交鋒，更成為球迷熱議的焦點。馬刺少主文班亞馬此役完全主宰防守與進攻端，三節結束出賽28分鐘，12投6中，並靠著強大的內線破壞力頻頻製造犯規，斬獲10罰9中的恐怖高效率，狂轟21分、13籃板、2助攻外帶1阻攻。隨隊記者Tony Jones忍不住在個人社群上驚呼：「文班亞馬的身體尺寸和技術水平本來就已經夠不公平了，而他骨子裡居然還是一個真正的狠角色，這讓事情變得更加不公平。你甚至完全沒辦法去欺負他。」另一位美記Wes Goldberg也點出馬刺此役展現的強大心理素質：「本賽季馬刺最酷的一點，就是整支球隊都帶上了文班亞馬的那種氣質。他們的年輕感完全沒有顯露出來。」相較於文班亞馬的予取予求，雷霆明星長人霍姆格倫今晚在自家主場吃足了苦頭。截至第三節結束，他出戰21分鐘，在馬刺禁區嚴密看管下僅5投2中，低迷進帳8分、5籃板，還身陷犯規麻煩。美國籃球自媒體《oh no he didnt24》敏銳捕捉到場上極具張力的一幕，在社群平台上分享了霍姆格倫在場上的面部特寫照片，還毒舌寫下註解：「與文班亞馬對位的體驗。」 畫面中霍姆格倫顯得無奈，整張臉「臭到不行」。