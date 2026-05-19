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紐約洋基於今（19）日回到主場展開與多倫多藍鳥的系列賽。陷入低潮的洋基此役展現頑強韌性，在比賽後段克服落後劣勢，全場敲出11支安打，並在第七局下半靠著貝林傑（Cody Bellinger）與奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）接連轟出兩分打點全壘打，單局狂灌4分完成驚天大逆轉。終場洋基以7：6險勝藍鳥，成功終結日前客場之旅的低迷氣氛，也拿下本季在1分差比賽中的重要一勝。本場比賽洋基的攻擊重心完全聚焦在幾位強打者的長打發揮上。一局下半，開路先鋒保羅·高施密特（Paul Goldschmidt）率先發難，面對藍鳥先發投手派翠克·柯賓（Patrick Corbin）全場投出的第一顆球，就毫不客氣地掃出中外野牆外，以一發首打席全壘打為洋基拔得頭籌，他今日繳出單場 2 安打、2 打點的亮眼表現。進入關鍵第七局，洋基隊長賈吉（Aaron Judge）在兩出局後敲出安打點燃攻勢，隨後貝林傑逮到一顆低角度指叉球，一棒轟出中右外野方向的兩分全壘打追平比數。緊接著替補上陣的葛里沙姆（Trent Grisham）選到保送，奇澤姆則在下一打席抓準滑球順勢推向左外野，球結結實實地擊中標竿，這發驚天的超前兩分砲直接重創藍鳥牛棚，成為洋基今日最核心的攻擊亮點。這場美東內戰過程充滿張力，雙方在前半段呈現激烈的拉鋸戰。藍鳥隊隨後展開反擊，靠著克萊門特（Ernie Clement）在第四局撈出一發低角度變化球形成三分砲，全場狂飆4分打點，加上史普林格（George Springer）也補上一發陽春彈，讓洋基在四局與七局上半，分別陷入落後劣勢。洋基在七局下半靠著雙響砲一舉超前後，第九局的關門過程依舊險象環生。終結者貝德納（David Bednar）登板遭遇亂流，一上場就投出保送並被敲出二壘安打失掉1分，讓藍鳥追到僅剩1分差並進佔得點圈。所幸貝德納及時穩住陣腳，連續三振史普林格並讓小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）擊出滾地球出局，守住勝利。