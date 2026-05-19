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這場注定寫入NBA歷史的西區決賽第一戰，今晚在奧克拉荷馬雷霆主場上演了極致瘋狂的劇本！聖安東尼奧馬刺隊的「怪物中鋒」文班亞馬（Victor Wembanyama）在此役打出了統治級的表現，全場狂砍41分、24籃板的驚人數據，並在加時賽關鍵時刻，於Logo處轟進一記石破天驚的超遠三分球，硬是將比分扳平，率隊將戰線延長至二度延長賽，最終馬刺以122：1115贏球，取得系列賽首勝。文班亞馬今日的表現堪稱「外星人」等級。他不僅成為NBA歷史上，繼歐尼爾（Shaquille O'Neal）、鄧肯（Tim Duncan）與約基奇（Nikola Jokić）之後，近26年來第四位在分區決賽單場寫下至少「30分、20籃板」恐怖數據的球員。比賽進行至延長賽關鍵階段，馬刺仍落後對手，此時文班亞馬展現了超越中鋒定位的射程，在Logo附近直接拔起，一記「Logo Shot」空心入網，將比分追成108：108平手。這一球不僅讓滿場雷霆球迷瞬間噤聲，更讓球評們陷入瘋狂，直呼：「這根本是柯瑞（Stephen Curry）附身！」這一記超遠三分讓這場史詩級對決正式進入「二度延長賽（2OT）」大戰，這也是自1976年以來，NBA分區決賽首度出現2OT的情況。有趣的是，當年柯瑞正是在同一座球場（奧克拉荷馬主場）投進了那記著名的「Double Bang」絕殺三分球，這座場館似乎真的對「Logo Shot」有著不可思議的魔力。ESPN記者麥克梅納明（Dave McMenamin）在社群驚嘆：「砍下30分20籃板已經夠離譜了，最後居然還能用那種終結方式續命？這實在太不合理了！」隨著比賽進入二度延長賽，文班亞馬持續燃燒，從三分線起步單手劈扣，將數據推進至34分、21籃板，幾乎以一人之力對抗雷霆全隊。在比賽剩下1分01秒時，他在禁區接球後在霍姆格倫面前暴扣，並且完成「三分打」，之後又在制高點接球背扣卡魯索，幫助馬刺領先到6分，徹底終結比賽。