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NBA西區決賽第一戰（G1）今（19）日在奧克拉荷馬雷霆隊主場上演驚心動魄的「泰坦之戰」。在馬刺青年軍與外星人文班亞馬（Victor Wembanyama）大半場的壓制下，雷霆「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）打出職業生涯的季後賽代表作，全場狂轟31分，狂飆8記三分球。儘管最終雷霆吞下敗仗，許多美媒還是猛誇卡魯索就是為季後賽而生的球員，也紛紛再度提起與湖人的愛恨情仇。這場比賽雷霆一哥SGA遭到馬刺嚴密凍結，挺身而出的竟然是頂級綠葉卡魯索。他從第一節替補上陣僅5分鐘就外線彈無虛發、個人連砍10分，幫助雷霆咬住比分。進入決勝第四節，卡魯索徹底化身球隊救世主，不僅在底角被馬刺放空時精準狙擊三分，更在比賽還剩3分鐘時，頂著文班亞馬遮天蔽日的防守強行飛身上籃得手，幫助雷霆將落後分差追到僅剩1分。美媒《ClutchPoints》隨即曬出數據，驚呼：「卡魯索打出了職業生涯最佳表現，得分和三分球命中數都創下了季後賽生涯新高。」美國名記Kevin O'Connor更是發文讚嘆：「卡魯索是歷史上最好的角色球員之一。」 隨隊記者也紛紛給出「比賽型選手」、「季後賽專家」等最高評價。兩隊一路血戰進延長賽，關鍵時刻卡魯索再度展現拚命三郎本色。在一次關鍵的籃板球爭搶中，卡魯索硬是衝進長人陣，將球狠狠砸在文班亞馬身上彈出界外，成功為雷霆奪回球權。隨後，雷霆一哥SGA把握住這次球權機會上演驚天暴扣，幫助雷霆在1OT時一度取得3分的關鍵領先。湖人記者Trevor Lane興奮地形容：「卡魯索大戰文班亞馬，這就是我們所有人一直都在期待的那場泰坦之戰。」隨著卡魯索在西決舞台狂砍31分大放異彩，最尷尬的莫過於洛杉磯湖人隊。時間回到2021年，當時身為詹姆斯（LeBron James）最信任的奪冠防守搭檔，卡魯索原本願意以3年3000萬美元續留湖人，但總管佩林卡卻只願給700萬年薪，最終為了保留塔克（Talen Horton-Tucker）而白白放走他。今天比賽進行中，湖人自媒體《LakerShowYo》立刻發文痛批：「佩林卡當年竟然選擇了塔克而不是卡魯索。」 尤其本季湖人在次輪早早被雷霆淘汰，看著老詹孤軍奮戰、湖人替補席乏力，對比卡魯索在雷霆的閃耀，讓湖人球迷心中百感交集。不只湖人被酸，就連後來將卡魯索交易到雷霆的芝加哥公牛也慘遭波及。勇士名記Nick Friedell在看到卡魯索的神仙級表現後，不可置信地發文表示：「說真的，公牛到底是怎么做到的？在送走卡魯索的交易裡，他們居然連哪怕一個選秀權都沒有拿回來？」