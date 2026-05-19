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2026年NBA季後賽西區決賽第一戰今（19）日正式點燃戰火，例行賽龍頭奧克拉荷馬雷霆主場迎戰聖安東尼奧馬刺，雙方一開局就上演載入史冊的史詩級戰役！兩隊一路鏖戰至二度延長賽（2OT），馬刺最終靠著王牌巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）在攻防兩端繳出41分、24籃板、4阻攻的統治級外星人表現帶領下，終場以122：115險勝雷霆，成功在客場拔得頭籌，同時也送給衛冕軍今年季後賽的第一場敗仗。本場比賽兩隊防守強度拉滿，上半場馬刺靠著較佳的團隊執行力，以51：44暫時領先。下半場戰局陷入白熱化，雙方始終緊咬比分，全場最大差距不曾超過10分。雷霆新科連莊MVP核心「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然上半場手感低迷，但在下半場及時復甦，更在第四節終場前3秒切入得手，硬是將比分扳成101：101平手，將比賽逼入延長賽。進入第一個延長賽（OT1），馬刺雖率先得分，但隨後接連發生致命失誤，反遭雷霆超前比分。在剩下26秒、馬刺落後3分的絕境下，上演了本場比賽最瘋狂的關鍵 Play——這一幕「七呎四吋的柯瑞（Stephen Curry）」驚呆全場雷霆球迷與場邊美媒，強行將比賽拖入二度延長。比賽進入二度延長後，徹底演變成文班亞馬的個人舞台。他單節獨拿9分接管比賽，更在雷霆最後一波進攻中，在籃下送出定海神針般的關鍵封阻，直接抹殺對手反撲的希望。總計文班亞馬全場，攻防一體的統治力讓雷霆的禁區雙塔形同虛設。在斑馬的帶領下，馬刺全隊多點開花、共有6人得分上雙，其中二年級明星控衛卡斯特（Stephon Castle）也穩健貢獻了17分。雷霆方面，今日陣容雖然迎回完全體，但先發群整體手感低迷。傷癒復出的二當家傑倫·威廉斯（Jalen Williams）表現最為出色，全場轟下26分證明腿筋傷勢已無大礙；王牌SGA雖有24分進帳，但下半場才手感回溫導致全場23投僅7中、效率偏低。雷霆今日能與馬刺死磕到最後，最大奇兵莫過於替補出戰的「最狂卡禿」卡魯索（Alex Caruso）！卡魯索今日外線徹底著火，。可惜雷霆其餘隊友未能提供火力支援，最終在驚濤駭浪中吞下今年季後賽首敗，也丟失了寶貴的主場優勢。