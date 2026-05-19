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這絕對是NBA歷史上最瘋狂的季後賽夜晚！在今（19）日舉行的西區決賽第一戰中，聖安東尼奧馬刺隊在經歷二度延長賽（2OT）的史詩級血戰後，以122：115擊敗頭號奪冠熱門奧克拉荷馬雷霆隊，強勢搶下系列賽首勝。馬刺22歲新星文班亞馬（Victor Wembanyama）狂砍史詩級的41分24籃板3阻攻，以統治級的攻防表現宣告：這座聯盟的王座，該換人坐了！也有球迷見證本場比賽後，直呼此役必成聯盟史上經典，更誇讚文班亞馬：「籃球史上沒人這樣打球的。」在馬刺主控福克斯（De'Aaron Fox）因傷缺陣的劣勢下，文班亞馬扛起球隊所有重擔。他不僅成為繼海軍上將大衛·羅賓森（David Robinson）後，馬刺隊史第二位在季後賽達成「40分、20籃板」壯舉的球員，更以22歲之姿，寫下NBA季後賽史上最年輕「40+20」紀錄。比賽進入延長賽時，文班亞馬在Logo處轟進追平比分的超遠三分球，隨後更在二度加時的關鍵時刻，先是隔扣對手核心霍姆格倫（Chet Holmgren）完成「2+1」，隨後賞給傑威（Jalen Williams）一記震撼的火鍋，徹底粉碎雷霆的反撲氣焰。賽後，ESPN薪資專家馬克斯感慨：「他剛剛在MVP亞歷山大捧起獎盃後走上球場，用實力宣告誰才是當下NBA最強的球員。」馬刺這場勝利徹底震驚了全美媒體，多位權威記者賽後紛紛讚嘆，《The Athletic》記者瓊·克勞琴斯基（Jon Krawczynski）：「文班亞馬就是當今聯盟最強球員，而且差距還在拉大。」另一名記者Esfandiar Baraheni則說：「我已經找不到詞來形容他了。兄弟，我看籃球大約20年了，從沒見過這樣的東西。真的，絕無僅有。」密爾瓦基公鹿隊隨隊記者尼姆（Eric Nehm）更直言：「我討厭用誇張修辭……但我認為這可能是我這輩子看過最棒的一場籃球賽。」甚至有記者大膽預言：「只要他保持健康，他最終會成為籃球之神（GOAT）。」球迷則驚呼：「沒看過這麼打球的👽」、「馬刺太強了，場下坐了個5000萬還客場整場壓制雷霆，更可怕的是雷霆只有在文班不在的時候才能追分，誰才是季後賽裡真正的MVP球迷和球員心中應該早有了答案」、「文班亞馬殺瘋啦！ ！關鍵時刻攻防統治比賽了！反觀SGA已經隱身了」、「前兩輪霍姆格倫這麼強，在文班面前像個小學生了」。這場比賽同樣突顯了聯盟格局的震盪。雷霆隊陣中雖然坐擁MVP亞歷山大，但在文班亞馬鋪天蓋地的防守陰影下，雷霆主將全場顯得無比掙扎。反觀馬刺隊，除了文班亞馬的數據狂轟，兩位年輕後衛哈珀（Dylan Harper）繳出24分11籃板7抄截、卡斯特（Stephon Castle）送出17分11助攻，聯手證明了馬刺青年軍的崛起已勢不可擋。