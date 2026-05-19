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NBA美國職籃（National Basketball Association）西區決賽第一戰今（19）日激烈開打，聖安東尼奧馬刺坐客奧克拉荷馬雷霆主場，雙方兩度進入延長賽，雷霆久久找不到切進禁區的機會，反倒讓馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）、後衛新星卡斯特（Stephon Castle）年輕組合在延長賽中聯手灌進3球，文班還完成「空中反手扣」美技，兩人雙手霸氣炸框讓球迷直呼「太帥！」也帶起馬刺士氣，最終以122：115氣走雷霆，拿下西決關鍵首勝。馬刺與雷霆戰到第四節末，以101：101平手進入延長賽，一開賽不到兩分鐘，今天表現優異的後衛卡斯特（Stephon Castle），突然殺一個雷霆措手不及，原本都在後場控球的他，突然順勢切進禁區「雙手暴扣」得分，卡斯特抱著籃框至少2秒，為馬刺搶先收下超前分。卡斯特這球帶起馬刺攻勢，不過第一次延長賽最後關鍵分，文班亞馬（Victor Wembanyama）在禁區嘗試被霍姆葛倫（Chet Holmgren）拍掉，雷霆得以喘口氣進入第二延長賽段。不過雷霆在禁區依然無有效攻勢，也防不住馬刺的進攻，時間剩下1分鐘左右，雙方戰成115：114，由馬刺1分領先時，卡斯特、哈珀（Dylan Harper）與文班亞馬的「新三劍客」組合完全主宰戰場，從半場、三分線，一步步傳進站在禁區卡位的文班。文班亞馬先是轉身迴避卡魯索（Alex Caruso）近身防守，起跳瞬間再擋住也飛起來的霍姆葛倫，實現單手灌籃，霸氣再拿下關鍵分，將比數拉到3分領先。最後，當馬刺以118：114領先時，時間只剩不到30秒，卡斯特再次展現自身後衛價值，將球瞄準一樣在禁區的文班亞馬，文班馬上「空中接力」成功，再騰空反手放球，霸氣點燃全場。兩人在延長賽接連抓框打出馬刺氣勢，最後讓雷霆毫無回擊之力，最終馬刺以122：115氣走雷霆。馬刺不僅實施完美的「禁區禁飛」，不斷地靠著快速切入和精細的傳球軌跡，雷霆沒有喘氣的時機，加上延長賽的禁區完全受到馬制裁，也如這場比賽的縮影，雷霆最後只能吞下本次季後賽首敗。