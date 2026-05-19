我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇今（19）日在客場對戰聖地牙哥教士，道奇推派山本由伸迎戰，雖然山本首局就遭到全壘打狙擊，但後來狀態迅速回穩，完成七局僅失掉一分。然而道奇打線卻未能延續前一場的好手感，本戰屢次攻佔得點圈卻始終無法攻破，最終以1：0不敵教士。山本由伸雖然在開局碰到亂流，被安杜哈爾（Miguel Andujar）擊出陽春彈失掉1分，然而他在二局後狀態迅速回穩，直到六局，山本只被敲1安、投出1次保送。第7局山本遇到1出局二壘有人的危機，山本先送出三振，再讓對手敲滾地球出局，化解危機，同時也完成投球工作。今日山本由伸主投7局用107球，被敲3安包含1轟失掉1分，送出8次三振、2次保送，是一次超優質先發（HQS），賽後防禦率降至3.32，此役最快投到97.4英里（約156.7公里）。然而卻未等到打線支援，苦吞本季第4敗。道奇打線全場僅敲出五隻安打、選到五次保送，可惜始終未有關鍵一擊。在第六、第八局，道奇都有一三壘有人的攻擊機會，正巧都輪到道奇球星貝茲（Mookie Betts）的攻擊，可惜兩次打擊皆未建功，在九上教士推出王牌終結者米勒（Mason Miller），一上來連丟2次保送，然而道奇也未能掌握大好得分機會，在國西龍頭的天王山之戰不敵教士，拱手讓出龍頭寶座。大谷翔平今日3打數2安，是道奇陣中唯一敲出雙安的選手，並且有1次保送，賽後打擊率為0.265，整體攻擊指數為0.850。