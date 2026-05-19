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馬刺G1戰勝雷霆三大關鍵

▲卡魯索今天狂砍31分，三分球14投8中，幾乎要投死馬刺。（圖／美聯社／達志影像）

▲哈珀今天先發出戰，得到24分11籃板6助攻，還有7次抄截，在主力控衛福克斯（De'Aaron Fox）缺陣下，他完全頂起了攻防兩端的作用。（圖／美聯社／達志影像）

雷霆慘遭G1重擊！4大戰犯現形記

▲霍姆格倫被文班亞馬隔扣，這位季後賽表現亮眼的年輕內線，今日面對文班亞馬可說是「被打回原形」。（圖／美聯社／達志影像）

▲哈騰斯坦整場僅出賽12分鐘且幾乎毫無貢獻，他在攻防兩端都被文班亞馬完封，籃板保障不足，導致雷霆內線在面對馬刺強力壓制時幾乎呈現真空狀態。（圖／美聯社／達志影像）

在西區決賽的首戰中，這場被譽為近十年最令人屏息的非決賽系列賽，最終以聖安東尼奧馬刺隊在二度延長賽（2OT）後，以122：115反客為主擊敗奧克拉荷馬雷霆。今天比賽，馬刺隊開賽就和雷霆鬥志，多次破解對方針對性防守，被譽為現代「最強防守」的雷霆，在文班亞馬（Victor Wembanyama）歷史及的天賦下，顯得脆弱不堪，球隊雙塔霍姆格倫（Chet Holmgren）和哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）完全副作用，這可能會對球隊後續排兵部震造成巨大影響。雷霆隊貴為聯盟防守效率第一的球隊，其防守核心在於透過窒息式的壓迫與無限換防，逼迫對手失誤並發動轉換快攻。但本場比賽，馬刺隊主帥強森（Mitch Johnson）透過以下三大策略，成功拆解了對方的防守密碼：：馬刺針對雷霆主將亞歷山大（SGA）採取了極具侵略性的混合區域防守。文班亞馬從盯防哈騰斯坦，隨即迅速沉退至禁區掩護或是協防SGA。這種防守讓雷霆的進攻戰術受阻，迫使雷霆球員必須在受壓迫下進行三分投射，而無法順暢切入得分。雙方一開始對位安排就很有針對性，雷霆開賽讓哈騰斯坦對位文班亞馬，霍姆格倫對位瓦賽爾（Devin Vassell），但效果很差，哈騰斯坦速度和垂直起跳高度都無法對文班亞馬造成有效限制；反觀防守端文班亞馬對位哈騰斯坦，完全無視對手，直接蹲籃下，給雷霆造成巨大切入壓力，於是馬刺開賽打出7：0，直到卡魯索上場才改變這種局面。卡魯索今天狂砍31分，三分球14投8中，幾乎要投死馬刺，今晚似乎就是雷霆角色球員可以幫助球隊拿下的那種比賽，但最終馬刺賭對了，亞歷山大23投7中，打出生涯最糟糕的季後賽比賽之一，最終讓他們丟掉了主場優勢。就如同上一輪對上明尼蘇達灰狼的系列賽那樣，文班亞馬改變了雷霆習慣的進攻模式，讓他們懼怕進去禁區出手，成為名符其實的「避雷針」。若戴格諾特（Mark Daigneault）教練不能想出辦法將他拉出來，這一輪系列賽恐不樂觀。：馬刺隊極其聰明地利用擋拆尋求錯位，他們不追求快節奏的搶投，而是透過耐心的導傳，將文班亞馬送至低位對決身材劣勢的雷霆球員。當哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）或霍姆格倫（Chet Holmgren）等長人面對文班亞馬時，後者展現了教科書般的腳步與後仰鉤射，徹底無視對方防守。卡魯索攻守都給文班亞馬帶來威脅，他身體強壯移動很快，多次毀掉馬刺塞到禁區給文班亞馬的球，雷霆的「小球」取得一些作用。但最終文班亞馬還是找到方式對付他了，透過一些無球時的假晃為自己爭取一個身位的優勢，從而得到起跳空間，當他在空中時，就算是卡魯索也莫可奈何。：哈珀今天先發出戰，得到24分11籃板6助攻，還有7次抄截，在主力控衛福克斯（De'Aaron Fox）缺陣下，他完全頂起了攻防兩端的作用。他與卡斯特（Stephon Castle）扮演了關鍵角色。他們無懼雷霆的身體對抗，反而展現了更為硬朗的球風，讓雷霆那引以為傲的後場防守未能取得優勢。卡斯特今天的防守成為SGA的夢魘，他身材高大，一雙長臂罩在亞歷山大身前，極度有效地限制其招牌的中距離跳投，馬刺不害怕雷霆後衛的高強度身體碰撞，事實上今晚他們才是贏得身體對抗的球隊。雷霆隊在決勝時刻的崩盤顯而易見，球隊在第四節和延長賽都有機會贏球，最終落敗也只是在毫釐之間，但讓人擔憂的是球隊這一場比賽延續了例行賽被馬刺壓制的一些問題。特別是內線輪換，正牌中鋒哈騰斯坦後續還會再上嗎？還是球隊鐵了心要打小球了？這將是教練團必須去嚴肅思索的問題。戰犯一、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）：他剛領到MVP獎座的SGA，今日卻在二度延長賽關鍵時刻徹底「隱身」。全場23投僅7中，命中率慘不忍睹。當馬刺針對性包夾時，他缺乏無球空切能力，也無法靠中距離解決問題，身為球隊領袖，他在二度加時的潰敗負有最大責任。戰犯二、霍姆格倫：這位季後賽表現亮眼的年輕內線，今日面對文班亞馬可說是「被打回原形」。進攻端效率低迷，防守端被文班亞馬視為「玩具」，甚至出現被後衛錯位硬吃的情況，完全失去禁區防守屏障的作用。霍姆格倫是雷霆第二重要的球員，作為延伸型內線，若他不能造成馬刺防守端的問題，逼迫文班亞馬去對位他，那雷霆會有大麻煩。戰犯三、哈騰斯坦：整場僅出賽12分鐘且幾乎毫無貢獻，他在攻防兩端都被文班亞馬完封，籃板保障不足，導致雷霆內線在面對馬刺強力壓制時幾乎呈現真空狀態。哈騰斯坦在後續系列賽可能變成輪換尾端的球員了，至少在文班亞馬出賽時，他應該難以取得上場時間。華勒斯（Cason Wallace）、卡魯索和傑林威廉斯（Jaylin Williams），這些人可能將瓜分掉他的時間，雷霆會打更小的陣容應戰。戰犯四、多特（Luguentz Dort）：雷霆防守悍將今日表現災難。進攻端6投僅2中，三分球頻頻打鐵，防守端不僅未能限制對手，還因為動作過大造成多次犯規危機，毫無貢獻的數據成了雷霆攻守兩端的隱形負資產。文班亞馬今日出賽48分鐘，繳出41分、24籃板、3阻攻的怪物數據，顯然亞歷山大捧起MVP獎座激起了他的競爭心態，今晚他上了場看起來不是要贏球，而是要摧毀對手。西區決賽首戰結果，馬刺隊不僅僅只是先下一城，更深遠地影響了後續系列賽，因為他們在戰術博弈以及球員輪換上徹底擊潰了雷霆。文班亞馬不可思議的天賦，有如柯瑞（Stephen Curry）2016年率領金州勇士和雷霆那7場蕩氣迴腸的西區決賽，我們正在見證歷史。