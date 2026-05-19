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▲今夜的文班亞馬（Victor Wembanyama），彷彿將聖安東尼奧過去30年的內線榮光集於一身。（圖／美聯社／達志影像）

▲被譽為現代「最強防守」的雷霆，在文班亞馬（Victor Wembanyama）歷史及的天賦下，顯得脆弱不堪，球隊雙塔霍姆格倫（Chet Holmgren）和哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）完全副作用，這可能會對球隊後續排兵部震造成巨大影響。（圖／美聯社／達志影像）

今（19）日NBA西區決賽開打，這場比賽不只是一場普通的季後賽，同時也是新王登基與宿怨交織的史詩戰役。奧克拉荷馬雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在賽前風光接過他連續第二座例行賽MVP獎盃。然而，隨後點燃戰火的西區決賽G1，卻硬生生被一個22歲的聖安東尼奧法國巨人，變成了一場殘酷的復仇記。鏖戰兩度延長、血戰生涯新高的48分鐘，文班亞馬（Victor Wembanyama）用41分、24籃板、3阻攻的怪物數據，率領馬刺以122：115反客為主。這不僅是一場勝利，更是文班亞馬向全世界、向評審團發出的無聲咆哮：「你們選了MVP，但主宰比賽的人是我。」賽後，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）被問到文班亞馬是否因目睹SGA拿走MVP而受到刺激時，他給出了無比篤定的回答：「百分之百……如果你是個頂級競爭者，看著別人拿走你想要的獎座，那就會成為核子動力。」今夜的文班亞馬，彷彿將聖安東尼奧過去30年的內線榮光集於一身。他有著「海軍上將」羅賓遜（David Robinson）那種撕裂禁區的剛猛天賦，單場狂抓9個進攻籃板，讓雷霆中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）整晚看起來像個無助的大學生；但他同時兼具了「石佛」鄧肯（Tim Duncan）那種在絕境中冷血、沉穩的大心臟基因。第四節末的關鍵扳平、第一個延長賽最後27秒那記令人絕望的28英尺的超大號三分彈，再到第二個延長賽連續對著霍姆格倫完成「2+1」重錘暴扣，文班亞馬在場上沒有多餘的浮躁表情，只有一刀斃命的狠辣。分區決賽首秀狂轟40+20，他是NBA歷史第一人。他不是新一代的鄧肯或羅賓遜，他是獨一無二、超越這個時代的究極進化體。反觀主場吞敗的雷霆，這場比賽暴露出的問題很多。SGA此役徹底迷失在馬刺防守悍將卡斯爾（Stephon Castle）與瓦賽爾（Devin Vassell）的「死亡纏繞」中。儘管卡斯爾在進攻端送出糟糕的11次失誤，但他在防守端像一條瘋狗般撕咬SGA，消耗了他全部的體能。最終，SGA全場23投僅7中，雖然靠著罰球和零星單打拿到24分、12助攻，但30.4%的超低命中率，顯然還配不上他今晚捧起的那座獎盃。雷霆今晚唯一的遮羞布，是打出奪冠硬漢價值的卡魯索（Alex Caruso）。他全場轟下 31分、飆進8記三分球，甚至在第一個延長賽最後一秒破壞了馬刺的空中接力絕殺。但這正是雷霆最悲哀的地方，當球隊需要卡魯索燃燒生命去當得分王時，代表霍姆格倫和SGA這對核心內外線已經被馬刺徹底拆解。一隻獅子帶領一群綿羊，是無法在西區決賽這種絞肉機裡活下來的。SGA和霍姆格倫如果無法在G2找回對抗馬刺包夾的硬氣，那這組被譽為「歷史最偉大」的系列賽，恐怕很快就會變成聖安東尼奧青年軍的單方面屠殺。