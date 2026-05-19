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比肩魔術強森： 哈珀成為自1973-74賽季（抄截全面納入統計）以來， 歷史上唯二能在分區決賽斬獲至少「15分、5籃板、5抄截」的新秀，加入傳奇球星「魔術強森」（Magic Johnson）的行列。





哈珀成為自1973-74賽季（抄截全面納入統計）以來， 分區決賽首戰最高分： 他單場轟下24分，創下了自1981年安德魯·托尼（Andrew Toney，26分）以來，45 年來新秀在生涯首場分區決賽的最高得分紀錄。





歷史首位西決7抄截新秀： 他成為歷史上第三位在季後賽單場完成7次抄截的新秀（前兩位為1979與1984年），更是聯盟歷史上「第一位」能在高壓的分區決賽舞台上，單場狂偷7次抄截的怪物新人。





聖安東尼奧馬刺隊今（19）日在西區決賽G1歷經二度延長的史詩大戰，最終以122：115客場掀翻衛冕軍雷霆，收下系列賽開門紅。在這場高張力的對決中，馬刺近年透過選秀親手選進的三大核心——文班亞馬（Victor Wembanyama）、卡斯特（Stephon Castle）與哈珀（Dylan Harper），合力摧毀了雷霆的防線。比賽期間，資深記者史波蘭（Adam Spolane）更在社群上發出驚天豪言：回顧馬刺隊過去三年的選秀操盤，簡直是教科書級別的「神抽與神選」。2023年狀元文班亞馬、2024年4號秀卡斯特，以及2025年榜眼哈珀，這三位極具天賦的高順位新星，今日在西決舞台展現了完全超越年齡的宰制力。數據統計顯示，這三名年輕核心此役合計狂砍，用近乎瘋狂的全能數據，向全聯盟宣告馬刺新帝國的誕生。本場比賽除了文班亞馬在延長賽大秀「大號三分」並砍下41分、24籃板、3火鍋的外星人數據外，另外兩位年輕後場的發揮更是驚艷全美。去年選進的榜眼秀、今年還是新秀的哈珀今日徹底打出代表作。他先發登場47分鐘，20投8中、罰球7罰全中，瘋狂斬獲24分、11籃板、6助攻，更送出令人窒息的7次抄截！這項數據讓他一口氣打破了多項塵封多年的歷史紀錄：如此逆天的成熟度，讓美國記者萊蘭·史泰爾斯（Rylan Stiles）忍不住大讚：「這小伙子太成熟了！未來全明星、年度最佳第一陣容絕對都會有他的位置。」而陣中的二年級大腦卡斯特同樣燃燒小宇宙，出戰49分鐘拿到。雖然在雷霆的高壓防守下出現了高達11次失誤，但他在延長賽頂住壓力的幾次關鍵球傳導，依舊證明了自己身為聖城新一代指揮官的強大心臟。當年的鄧肯、帕克與吉諾比利為聖安東尼奧帶來了無數榮耀與四座總冠軍。如今，身材更高大、天賦更具現代化與破壞力的「新黑衫三巨頭」正在複製前輩們的腳步。首戰在二度延長賽中客場擊敗衛冕軍雷霆，不僅僅是一場季後賽的勝利，更是馬刺天賦徹底兌現的起點。這三位平均年齡不到22歲的青年軍到底有多香？全美球迷正在一同見證。