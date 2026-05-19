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洛杉磯道奇的日籍強投山本由伸在客場對陣教士隊的比賽中掛帥先發，山本雖然繳出7局僅被敲3支安打、失1分的優質先發，但遺憾未獲得隊友火力支援，無緣拿下本季第4勝。賽後受訪時提到，希望未來能頂住首局的壓力。山本由伸在首局抓下1出局後，面對2棒打者安杜哈爾（Andújar），在2好2壞的球數下，一顆失投的指叉球被掌握，形成一支全壘打。這是山本連續4場比賽挨轟、本季挨的第9支全壘打。雖然在被轟出先制全壘打後，山本隨即穩住了陣腳，隨後7局皆未失分。但教士投手同樣繳出超強表現壓制道奇打者，這一發全壘打就成了比賽勝負的分水嶺。山本受訪時表情嚴肅地表示：「不論是哪一場比賽，輸球果然都讓人非常不甘心。」他接著展現身為王牌的責任感說道：「今天對手的投手實力非常強勁，在這種情況下，我卻在第1局就失分。我非常強烈地感受到，自己應該要頂住壓力，投出至少能將戰局維持在0比0的比賽內容。」目前山本在9場登板中就被敲出9支全壘打，遭到長打狙擊的情況逐漸增加，但他依然樂觀地面對未來，表示：「問題不在於那個結果，而是有導致這個結果的原因，所以我應該要去改善它。不過在今天的投球過程中，我有找到非常好的感覺，相信接下來會越來越好。」