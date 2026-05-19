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▲文班亞馬（Victor Wembanyama）轟下41分、24籃板的「張伯倫級」數據，更以一種近乎特別、前所未見的方式影響比賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲文班亞馬承認在賽前看到雷霆球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領取年度MVP獎座的頒獎儀式，確實成為了他今晚大爆發的動力。（圖／美聯社／達志影像）

一場驚心動魄的NBA西區決賽系列賽首戰過後，整個西區的奪冠天平瞬間發生了劇烈位移，聖安東尼奧馬刺昨（18）日作客奧克拉荷馬雷霆，雙方鏖戰至雙延長（2OT），馬刺最終以122：115反客為主。這場關鍵的勝利，終結了衛冕冠軍雷霆今年在季後賽的8連勝不敗神話，更直接讓預測晉級的風向大變。根據 《Kalshi Sports》最新數據模型預測，馬刺晉級總決賽的機率已從賽前的20%，瘋狂暴飆至51%，一舉反超雷霆。在西區決賽開打前，外界普遍看好今年季後賽前兩輪橫掃晉級（8勝0負）的衛冕軍雷霆，馬刺的晉級概率當時被低估至僅剩兩成。然而，這場雙延長的大混戰暴露出雷霆本賽季面對馬刺的球風相剋問題（雷霆本季對馬刺戰績慘跌至1勝5負）。隨著馬刺強勢攻克雷霆極具優勢的主場，Kalshi Sports 隨即將馬刺的晉級總決賽機率調升至過半的51%。這意味著這支由文班亞馬（Victor Wembanyama）領銜的青年軍，至少已經與經驗豐富的衛冕冠軍站在了同一起跑線上，甚至在心理層面更具優勢。馬刺能完成機率大逆轉的核心，正是打出史詩級表現的文班亞馬。他全場苦戰接近50分鐘，轟下41分、24籃板、3助攻、3阻攻。在2OT中，文班亞馬3投3中獨攬9分，更在關鍵時刻正面封蓋了雷霆球星威廉姆斯（Jalen Williams）。鎖定勝局後，文班亞馬雙手叉腰、冷酷俯視馬刺替補席，迎著全隊的瘋狂怒吼，奉獻了季後賽的名場面。馬刺官方賽後也隨即曬出這幅「世界名畫」。相較之下，雷霆同為新生代頂級長人的霍姆格倫（Chet Holmgren）全場出賽41分鐘，7投僅2中尷尬留下8分、8籃板，硬實力的巨大鴻溝成為雷霆禁區的致命傷。談到全場在面對文班亞馬恐怖的籃下護框威懾時，雷霆一哥SGA也透露了未來的變陣思維：「文班亞馬非常高，臂展極長，在籃下對很多進攻都起到了干擾作用。在場上你最需要做的就是保持聰明、保持足夠的耐心去執行每一次球球權。」SGA同時說道：「你也必須保持侵略性，絕不能表現得過於膽怯。一旦你開始過度擔心他的防守，你就會失去進攻的主動權，那正是馬刺徹底掌控比賽局面的時刻。你必須做到既有侵略性，同時又保持清醒的頭腦。」此外SGA也臉色凝重地主動承擔了輸球責任：「對方是一個非常強勁的對手，我們早就知道這會是一場惡戰。我們必須打得更好，特別是在對抗這種級別的球隊時，我個人在進攻端的發揮必須大幅提升。」