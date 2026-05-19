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📍2026世界盃巴西隊26人最終名單

門將： Alisson（艾利森）、Ederson（埃德森）、Weverton（韋韋頓）

後衛： Alex Sandro（桑德羅）、Danilo（達尼洛）、Leo Pereira（佩雷拉）、Bremer（布雷默）、Ibanez（伊巴涅斯）、Wesley（衛斯理）、Marquinhos（馬爾基尼奧斯）、Gabriel Magalhaes（加布里埃爾）、Douglas Santos（桑托斯）

中場： Bruno Guimaraes（吉馬良斯）、Casemiro（卡塞米羅）、Danilo Santos（達尼洛·桑托斯）、Fabinho（法比尼奧）、Lucas Paqueta（帕奎塔）

前鋒： Endrick（恩德里克）、Gabriel Martinelli（馬丁內利）、Igor Thiago（蒂亞戈）、Matheus Cunha（庫尼亞）、Rayan（雷安）、Luiz Henrique（亨里克）、Vinicius Júnior（維尼修斯）、Raphinha（拉菲尼亞）、Neymar（內馬爾）

萬眾矚目的2026美加墨世界盃即將於6月正式點燃戰火，各國勁旅的26人最終名單陸續揭曉。傳統強權巴西隊於今（19）日正式公布了征戰世界盃的正式陣容。其中最令全球足壇震撼的焦點，莫過於現年34歲的隊史進球王內馬爾（Neymar Jr.）在歷經長期重傷停賽後，時隔944天再度獲得國家隊徵召，確定將迎來他職業生涯的第4次世界盃，這也極有可能是他在國際舞台上的「最後一舞」。內馬爾身為巴西國家隊的靈魂人物，生涯至今代表森巴軍團出賽128場國際A級賽事、攻入79球，高居隊史射手榜第一。他在過去三屆世界盃中累計出賽12場，繳出8進球、3助攻的亮眼數據。然而，近年他飽受傷病摧殘，自2023年10月遭遇左膝前十字韌帶撕裂的重大傷勢後，便長期缺席國家隊，今年初他選擇回到家鄉巴西，加盟其發跡的母俱樂部桑托斯（Santos）以尋求穩定的比賽節奏。儘管內馬爾回歸後的出賽率受到考驗，在桑托斯的31場比賽中僅出征15場，但自2025年接掌巴西兵符後、從未徵召過內馬爾的義大利籍名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti），這次選擇將這位老將納入最終名單。安切洛蒂在里約熱內盧的造勢活動中公布名單，當內馬爾的名字被唸出時，現場頓時爆出熱烈掌聲。安切洛蒂表示：「我們這一整年都在密切追蹤內馬爾的復原進度。他近期的出賽狀態趨於穩定，身體素質也有顯著的提升。他是球隊不可或缺的要角，不僅擁有無可替代的世界盃大賽經驗，在休息室內更深受隊友喜愛，能為團隊帶來良好的凝聚力。」在名單公布前，內馬爾也悄悄在個人社群平台Instagram的簡介中重新加入「Brazil」字樣，提前暗示了自己的回歸。本屆美加墨世界盃巴西國家隊可謂星光熠熠，全隊總身價高達9.09億歐元（約合新台幣334億元）。前線陣容除了迎來老大哥內馬爾坐鎮，還坐擁皇家馬德里巨星維尼修斯（Vinícius Júnior）以及巴塞隆納核心拉菲尼亞（Raphinha）等正值巔峰的頂級球星，老中青三代結合的鋒線破壞力堪稱本屆之最。除了名單亮眼，巴西足協主席紹德（Samir Xaud）也在名單公布當天拋出震撼彈，公開力挺現任總教練安切洛蒂。紹德宣布，足協已正式與安切洛蒂續約至2030年。紹德強調：「我們擁有世界上最優秀的總教練。一年的執教時間對建立體系來說遠遠不夠，因此無論這屆世界盃的最終結果如何，我們都深信他能帶領巴西足球走向正確的方向。」被問及奪冠的核心要素時，安切洛蒂坦言：「在這個舞台上，奪冠的隊伍不見得是一支『完美的球隊』，因為完美在足球世界中並不存在。唯有展現出最強大韌性、能挺過高壓考驗的隊伍，才能成功捧起大力神盃。」巴西隊在本屆世界盃被分在C組，全隊的唯一目標就是挑戰隊史第6座世界盃冠軍頭銜。他們預計將於台灣時間6月13日迎來小組賽首戰，對手為北非勁旅摩洛哥，隨後將依序與海地及蘇格蘭展開對決。