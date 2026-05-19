我是廣告 請繼續往下閱讀

國聯中區龍頭芝加哥小熊隊於今（18）日在主場迎戰密爾瓦基釀酒人隊。小熊隊日籍左投今永昇太今天迎來本季最慘烈的一場先發，僅投了本季最短的4.1局便挨了2發全壘打，狂失8分退場。小熊隊打線雖有鈴木誠也上演單場雙安表現，並靠著史溫森在5局下轟出兩分砲追分，但最終仍以3比9不敵釀酒人，苦吞近期3連敗。這場敗仗不僅讓小熊隊從4月12日以來在主場瑞格利球場（Wrigley Field）締造的隊史歷代第2長「主場15連勝」宣告中斷，在國聯中區的領先優勢也岌岌可危。目前小熊隊雖仍以29勝19敗居分區龍頭，但與發動猛烈追擊的釀酒人隊之間，只剩下極為些微的0.5場勝差，分區王座隨時可能易主。今永昇太此役首局雖讓對手三上三下，但第2局隨即遭遇考驗，面對釀酒人球星耶利奇（Christian Yelich）時，一顆投在正中央的Sweeper被逮個正著，直接被掃向右外野記分板，這發特大號陽春砲讓釀酒人先馳得點。第4局今永再度遭遇嚴重亂流，被釀酒人打線串聯單局敲出5支安打、投出1次保送，包括鮑爾斯（Jake Bauers）的中前適時安打，以及弗里利克（Sal Frelick）的2分打點二壘安打，單局狂失4分。第5局今永續投試圖止血，但在1出局後投出保送又被敲出二壘安打。在二、三壘有人的危機下，他再度被鮑爾斯狙擊，將一顆內角低的Sweeper高高轟進右外野看台。這發重傷害的三分砲也將比分拉開至0比8，今永隨即被換下場休息。總計今永昇太主投4.1局用79球，被敲出本季最慘的9支安打，失掉8分全是自責分，僅賞出2次三振卻丟出3次保送。他此戰最快球速為93英里（約149.6公里），全場只讓對手揮空4次，吞下本季第4敗，賽後防禦率也從先前的2.32驟升至3.38。相較於投手的低迷，小熊隊陣中另一位日籍好手鈴木誠也則有不錯的發揮。擔任打線要角的鈴木誠也今天4打數擊出2支安打，他先在第6局的第3打席擊出左外野邊線安打，隨後在第8局的第4打席也掃出右外野前安打，上演單場雙安的表現。這是鈴木誠也自15日對戰白襪隊以來，睽違4場比賽再度單場繳出複數安打，賽後他本季的打擊率目前來到.266。不過小熊隊打線在比賽前半段徹底受到壓制，面對釀酒人先發投手史普羅特（Sprout），前4局未能擊出任何安打。直到第5局下半，小熊隊才靠著史溫森（Dansby Swanson）的2分打點全壘打等攻勢單局追回3分，可惜後續打線未能再續攻勢。反觀釀酒人全場狂掃13支安打，鮑爾斯單場2安4打點（包含一發三分砲）表現最為亮眼，耶利奇也有2安2打點。投手部分則由左投卓漢（Shane Drohan）後援4.1局無失分，成功封鎖小熊反撲氣勢，收下個人本季第2勝。