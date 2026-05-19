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▲大谷翔平在自我調整後找回打擊手感，目前場上表現與帳面數據都大幅回升。（圖／路透／達志影像）

洛杉磯道奇隊日籍超級巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）手感全面大復活！在台灣時間今（19）日作客聖地牙哥教士隊的比賽中，大谷翔平繳出3打數2安打、1保送的亮眼成績，雖然道奇最終以0：1遭教士完封中斷五連勝，不過大谷已經締造連5場敲安、連3場繳出「雙安」以上的火燙表現。大谷翔平打擊率已從0.233回升至0.265，OPS強勢重返0.850，打擊回穩狀態有目共睹。洛杉磯道奇隊今日作客聖地牙哥教士隊主場，雖然道奇打線熄火，但大谷翔平一人的打擊手感卻是全面甦醒，單場3打數敲出2支安打，另外選到1次四壞球保送。本場比賽大谷翔平的第一個亮點出現在四局上的第二打席，他耐心地與投手纏鬥，成功選到保送上壘。六局上，大谷翔平第三打席積極進攻、鎖定第一顆球就揮棒，雖然沒有精準咬中球心，形成了一顆在三壘邊線極為軟弱無力的滾地球。即使教士隊捕手杜蘭（Jorgan Duran）迅速處理並傳往一壘，但大谷翔平展現出外野手等級的「神速快腿」飛撲過壘、成功拚成一記內野安打。此外，大谷強大的跑壘壓力影響對手發生失誤，成功在2出局後幫助道奇隊擴大攻勢，強勢攻佔一、三壘。比賽進行到八局上半、兩出局一壘有人，大谷翔平第四個打席精準鎖定偏低變速球，將球劃出一道銳利軌跡，直接穿越一、二壘防線，形成扎實的右外野前安打，甚至在跑壘時被鏡頭捕捉到「吐舌」樣子，看起來放鬆許多，隊友山本由伸也在場邊高舉雙手鼓掌。這記安打再度讓道奇隊攻佔一、三壘，可惜隨後上場的隊友貝茲（Mookie Betts）未能延續攻勢遭到刺殺，導致這兩次得點圈機會最終都以無功而返。道奇隊終場因進攻未能串聯、以0：1抱憾敗北，也讓隊史近期的一波五連勝宣告終結。但對於教練團與球迷而言，最欣慰的莫過於大谷翔平能夠以「肉眼可見」的程度回穩，已慢慢走出低潮期陰霾。大谷翔平已經連續5場都有安打演出，且在近三戰中，分別繳出4打席2安、5打席3安，以及今天的3打席2安，連三戰敲雙安以上，狀態明顯回升。自本月先發投球任務結束後，他經歷了連續2天的「打者休養日」，現在正逐步找回昔日MVP級別的恐怖身手。回顧一週前，大谷翔平才剛陷入嚴重的打擊低潮，在月初9場比賽中僅敲出6安，打擊率一度跌落至僅剩0.233。然而經過短短一個星期的調整，大谷目前打擊率已迅速攀升至.265，就連代表綜合攻擊生產力的OPS（整體攻擊指數）也強勢回升到.850的頂尖水準，打擊狀態有目共睹。