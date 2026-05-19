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洛杉磯道奇山本由伸今（19）日面對聖地牙哥教士，7局內僅被打出3安打、失1分，花費本季新高107球，最終吞下悲情一敗，洛杉磯當地媒體也表達同情之意，怪罪於道奇打線全面熄火，等同於見死不救。《Dodgers nation》賽後就撰文寫道，「他繳出一場拿到勝投也毫不意外的比賽，最終卻吞下敗投，這實在太詭異了。」山本由伸本場開局雖然被安杜哈爾（Miguel Andujar）敲出陽春砲，但後續回穩，用107球主投7局送出8次三振、僅被敲出3安打、另有2次保送，無奈打線遭到教士先發金恩（Michael King）封鎖，前七局僅有4安打一分未得。第9局下半，教士推出守護神米勒（Mason Miller）登板，雖然投出2次保送，讓道奇隊在無人出局時攻佔一、二壘，可惜後續打者未能把握得點圈機會，最終無功而返、山本由伸最終苦吞本季第4敗。賽後洛杉磯當地媒體發文，向山本由伸表現表達惋惜與同情，《Dodgers nation》就形容道奇打線等同見死不救：「儘管山本由伸繳出了一場精彩的優質先發，但道奇打線卻全面熄火，讓山本由伸不得不承擔敗投。」撰文記者尼爾森·埃斯皮納爾（Nelson Espinal）也在X上給予山本由伸極高評價，並分析他本戰投球，「首局被敲出全壘打後，他展現出讓人驚嘆的穩定度。接下來7局中，只讓對手敲2安並投出2次保送。此外，他全場送出8次三振，讓對手揮空15次，大部分是靠他的指叉球。這樣的表現絕對配得上一場勝利。」道奇總教練羅伯斯賽後也認同此觀點，他直言球隊沒有進帳任何分數，成為山本由伸靠山，「很遺憾，我們的進攻就是打不進分數。山本由伸表現當然值得勝投，但我們需要為他得分才行。」