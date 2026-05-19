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🟡本文重點摘要

📍2026年NBA季後賽尼克、騎士賽程資訊

📍尼克、騎士戰力分析

📍尼克、騎士觀賽重點

📍尼克、騎士系列賽預測

📍NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？

▲NBA季後賽正式進入分區決賽階段。（圖／取自NBA官方X）

尼克、馬刺賽程與轉播資訊

場次 日期 台灣時間 主場 轉播單位 G1 5月20日（三） 08:00 尼克 ESPN G2 5月22日（五） 08:00 尼克 ESPN G3 5月24日（日） 08:00 騎士 ESPN G4 5月26日（二） 08:00 騎士 ESPN G5（如有需要） 5月28日（四） 08:00 尼克 ESPN G6（如有需要） 5月30日（六） 08:00 騎士 ESPN G7（如有需要） 6月1日（一） 08:00 尼克 ESPN

尼克、騎士戰力分析

▲尼克在首輪1：2落後老鷹後，就進化成一部精密運作的恐怖機器。（圖／美聯社／達志影像）

▲明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）在迎來生涯第9個賽季後，終於一圓分區決賽夢，他將與後場搭檔哈登（James Harden）聯手對抗來勢洶洶的紐約大軍。（圖／美聯社／達志影像）

觀賽重點系列賽三大觀戰焦點

📍尼克、騎士系列賽預測

▲面對陣容天生相剋的騎士隊，尼克能否反敗為勝的關鍵，並非單靠球星流暢發揮，而是取決於總教練Mike Brown的調度智慧。（圖／美聯社／達志影像）

NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？

▲2025-26賽季NBA季後賽對戰圖表。（圖／取自NBA X）

2025-26賽季NBA季後賽正式進入分區決賽階段，東區將由第3種子紐約尼克對決第4種子克里夫蘭騎士。兩隊的晉級之路充滿波折：騎士先是與暴龍血戰7場，隨後又在次輪面對活塞時陷入0：2落後，最終硬是上演大逆轉，在第7戰以125：94踩碎活塞主場；尼克則在首輪一度險些向老鷹繳械，但隨後徹底覺醒。尼克正帶著一波驚人的季後賽7連勝前進東區決賽，這期間他們總計淨勝對手185分，刷新了NBA歷史紀錄；而過去不擅客場作戰的騎士，也在次輪最後奪下客場兩連勝。究竟誰能殺出重圍，引發全美專家熱烈討論。本系列賽採取2-2-1-1-1賽制，前兩戰將於紐約尼克主場開打，後續再移師克里夫蘭騎士主場。上賽季尼克同樣止步於東區準決賽），甚至導致總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）丟了飯碗。然而本賽季在現任主帥布朗（Mike Brown）的執教下，尼克正處於自1999年以來最有力衝擊總決賽的絕佳位置。隨隊記者與專家們指出，尼克在首輪1：2落後老鷹後，就進化成一部精密運作的恐怖機器。除了馬刺之外，尼克是今年季後賽唯一一隊在進攻與防禦效率均高居前三名。次輪面對費城76人，直接橫掃過關。專家卡茨（Fred Katz）直言：「這就像不允許泰森（Mike Tyson）去打羽量級選手一樣，尼克的橫掃甚至比89分的系列賽總勝分差看起來還要殘暴。」他指出，唐斯（Karl-Anthony Towns）展現了頂級的攻防影響力，布朗森（Jalen Brunson）則以誇張的效率瘋狂砍分，而布里吉斯（Mikal Bridges）更是徹底凍結76人球星馬克西（Tyrese Maxey）。主帥布朗在例行賽大膽實驗輪替陣容，讓如今的尼克不再單一依賴布朗森，陣容深度與多變性均被視為東區最頂尖。這是克里夫蘭自2018年以來首次踏入東區決賽，更是自1992年以來，首次在沒有詹姆斯的情況下走到這個階段。明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）在迎來生涯第9個賽季後，終於一圓分區決賽夢，他將與後場搭檔哈登（James Harden）聯手對抗來勢洶洶的紐約大軍。專家瓦登（Joe Vardon）評價這支騎士擁有一種「冷酷的無脈搏特質」，能夠迅速消化大勝和大敗的情緒，在次輪0：2落後時並未崩盤。除哈登與米契爾的火力外，中鋒艾倫（Jarrett Allen）與莫布利（Evan Mobley）的防守表現是逆轉活塞的關鍵。莫布利在次輪場均交出2.7次阻攻與7.4籃板，他的移動防守將成為這輪系列賽限制唐斯的秘密武器。尼克方面最大的隱憂在於阿奴諾比的腿筋傷勢。雖然尼克極力淡化傷情，但他確實錯過了對76人的最後兩場比賽。阿奴諾比在季後賽場均能以61.9%的恐怖命中率攻下21.4分，他的健康狀況將直接左右尼克的防守上限與奪冠之路。尼克擁有唐斯、羅賓森（Mitchell Robinson）兩大雙塔，加上堪稱「同體型最強籃板怪獸」的哈特（Josh Hart），騎士若無法修正次輪被活塞瘋狂衝搶進攻籃板的劣勢， 將會完全被尼克完全宰制。騎士在前兩輪面對暴龍與活塞時，都因為失誤問題導致戰況陷入泥淖。面對尼克由布里吉斯、哈特、阿奴諾比築成的窒息外線壓迫，哈登與米契爾能否穩住節奏將是關鍵。專家們普遍認為，尼克目前在體能、經驗與戰術流暢度上都處於巔峰狀態，且次輪快速晉級讓他們獲得了珍貴的休息時間。相較之下，經歷了兩次硬仗血戰的騎士雖然韌性十足，但整體消耗巨大。專家群也提醒，不論是尼克還是騎士殺出東區，總決賽面對西區至今在季後賽一敗未求、處於完全體狀態的奧克拉荷馬雷霆，都將會是一場巨大的硬仗。2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：