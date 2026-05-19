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聖安東尼奧馬刺隊在西區決賽首戰中，以122：115力克衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊，在二度延長賽（2OT）的殘酷對決中展現無比韌性，成功在客場搶下關鍵首勝。此外，球隊賽後再傳捷報，因右腳踝扭傷缺陣首戰的主力控衛福克斯（De'Aaron Fox），目前傷勢恢復狀況良好，球團對他趕上周四進行的西區決賽第二戰持「樂觀」態度。根據資深記者馬克·史皮爾斯（Marc J. Spears）報導，福克斯目前狀況為「逐日觀察（Day-to-day）」，且球隊內部對其在G2復出充滿信心。這對於在首戰驚險取勝的馬刺來說，無疑是如虎添翼。福克斯本季在11場季後賽中，場均能貢獻18.8分與5.8次助攻。文班亞馬（Victor Wembanyama）賽後也特別強調這位老將在場邊的「聲音」有多重要：「他作為控球後衛，能洞察到許多場上的細節，他給年輕球員提供的指導真的太棒了，我知道大家都會做他的強大後盾。」馬刺隊在沒有福克斯的情況下，依然能攻破雷霆主場，這場勝利含金量十足。在福克斯缺席後，馬刺排出了一套NBA分區決賽史上最年輕的先發陣容——由哈珀（Dylan Harper）、卡斯特（Stephon Castle）、瓦賽爾（Devin Vassell）、尚帕尼（Julian Champagnie）與文班亞馬組成，平均年齡僅22歲又346天。其中，頂替先發的選秀榜眼哈珀表現極其驚人，他在47分鐘的出賽時間內，繳出24分11籃板6助攻7抄截的全面數據。根據數據統計，哈珀成為自1973-74賽季開始統計抄截以來，NBA史上繼傳奇巨星魔術強森（Magic Johnson）後，第二位在季後賽達成「20分10籃板5助攻5抄截」的菜鳥球員，展現出遠超年齡的成熟度與防守侵略性。文班亞馬不僅成為歷史上繼張伯倫（Wilt Chamberlain）後，首位在分區決賽首秀就繳出「40+20」的球員，他在賽後受訪時更展現出想要在本季一舉奪冠野心。當被問及打滿49分鐘是否感到疲憊時，這位22歲的法國天才霸氣表示：「我們七月自然會休息！」展現出為了總冠軍毫無保留的決心。對於被雷霆球迷冷落與在客場遭遇高壓，文班亞馬將這一切轉化為動力，他毫不諱言賽前看到對手亞歷山大（SGA）領取MVP獎盃確實激勵了自己：「我也想要那座獎盃。」