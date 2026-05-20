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打線能否串聯發揮？

希恩能否延續上次登板好表現？

核心打線能否找回手感，突破道奇投手群？

先發投手坎寧對上強敵道奇，能否展現壓制力？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月20日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上聖地牙哥教士的比賽，此戰道奇將推出希恩（Emmet Sheehan）先發，而教士則是推出坎寧（Griffin Canning）應戰。《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（29勝19敗）vs聖地牙哥教士（29勝18敗）比賽時間：台灣時間5月20日（三）早上9：40✅道奇觀戰焦點：道奇打線能否找回上個系列賽的攻擊手感，改善前日慘遭完封的狀態，投手群能否再次發揮壓制力，壓制攻擊能力強的教士打線，重新要回國西龍頭。觀戰重點：✅教士觀戰焦點：雖然前戰靠著安杜哈爾的全壘打與投手強大壓制力取勝，但在比賽中核心打線能否強勢輸出，突破道奇投手群封鎖，將成為比賽勝負關鍵。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間5/20）04:10 勇士VS馬林魚06:40 守護者 VS 老虎06:40 金鶯 VS 光芒06:40 紅人 VS 費城人06:45 國民 VS 大都會07:05 藍鳥 VS 洋基07:40 紅襪 VS 皇家07:40 太空人 VS 雙城07:40 釀酒人 VS 小熊07:45 海盜 VS 紅雀08:40 遊騎兵 VS 洛磯09:38 運動家 VS 天使09:40 巨人 VS 響尾蛇09:40 道奇 VS 教士09:40 白襪 VS 馬林魚📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台🟡電視轉播：緯來育樂台：洛杉磯道奇vs聖地牙哥教士🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台