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中華民國羽球協會於民國115年5月16日在運動部正式完成第15屆理事長、理事及監事改選作業，由曾任體總副會長、擁有多項單項運動協會理事長資歷的許安進勝出，當選新任理事長。不過就在本屆改選投票前夕竟爆出程序公信力爭議，候選人之一的程俊琅於選前具狀向主管機關與司法單位提出檢舉，質疑會員人數異常暴增及投票資格不符等問題。順利當選新任理事長的許安進長期投入台灣體育發展，具備豐富的體育組織與國際賽事推動經驗，過去曾擔任中華民國體育運動總會副會長，並歷任跆拳道協會、健美健身協會理事長，同時也是現任馬術協會理事長。許安進在當選後表示，近年台灣羽球在奧運、亞運及世界巡迴賽展現強大競爭力，已成為台灣最具影響力的運動項目之一。未來協會除將積極爭取與增辦國際賽事、提升台灣羽球的國際能見度外，也將規劃更多國際裁判與教練的講習交流，深化專業人才培育。同時，新團隊也會重視教練、裁判與選手的權益保障，打造更健全的發展環境。此外，已完成兩屆、八年任期卸下重任的前理事長張國祚，也對全體會員、理監事團隊及羽球界夥伴表達由衷感謝。張國祚指出，感謝大家一路以來的支持與付出，讓協會得以持續推動各項會務、國內外賽事及選手培育工作，並共同見證台灣羽球在國際舞台不斷締造亮眼佳績。雖然選務程序在16日正式告終，但前理事長、同時也是本屆理事長候選人之一的程俊琅，在5月13日向運動部提出檢舉，針對會員資格、投票權及會員名冊等程序正當性提出強烈質疑，請求主管機關介入查核並暫緩選舉程序。程俊琅陣營提出多項數據指出，羽協近年會員人數成長幅度異常，會員人數從114年的807人，在短短一年內激增至115年的1294人，淨增487人，增幅高達60.3%。他認為，這項新增會員的入會審查程序未依過往慣例在理事會公開說明，程序是否完備令人存疑。此外，程俊琅也翻出114年度的財務資料，顯示當時實際繳納常年會費的會員僅有691人，意味著有116名會員尚未完成繳費。他強調，根據羽協「第15屆理事長、理事、監事選舉實施原則」規定，必須完成繳納或結清會費者才具備投票及參選資格，主管機關應在選舉前完成資格查核。除了會員暴增與欠費爭議外，程俊琅更指出羽協過去在民國106年間，曾涉及多個體育協會互灌會員與個資的案件，當時包括羽協前秘書長李侑龍等人，已於民國109年遭臺北地方法院判決違反個人資料保護法有罪。程俊琅表示，此次出面檢舉並非針對個人選舉結果，而是希望避免過去的「人頭會員」歷史事件再次發生，確保制度的透明與程序正當性。程俊琅陣營進一步提出近兩屆會員大會出席率偏低的問題，第14屆第3次與第4次會員大會的實質出席率分別僅約54.8%與53.3%，顯示會員參與度存在落差。由於羽協每年接受政府補助，會員管理與選舉公正性涉及公共資源的運用與社會觀感，因此他向運動部具狀陳情，提出暫停召開大會、調閱會員名冊、調查新增會員會費來源與金流等訴求。雖然改選程序在爭議聲中仍如期辦理完成，但這場選前風暴所引發的制度公信力檢視，已成為新任理事長許安進上任後首要面對的會務治理挑戰。