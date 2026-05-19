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▲許基宏本季因傷狀況還在調整中，讓原本就缺乏長打的中信兄弟，頓失最大火力來源。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟本季戰績低迷不振，打完前34場僅取得11勝22敗1和暫居全中職墊底，細看本季賽果，已有12場比賽最終是2分差內輸球，等於輸球場次中，有超過一半都是「惜敗」收場。根據統計，每場比賽開打前，中信兄弟有35.2%機率會以惜敗收場，每3場中就會有一場是2分差內輸球，把惜敗變成日常的過程中，長打關鍵時刻總是啞火，成為最大罩門。中信兄弟開季首戰就發生中職37年首見再見觸身球、2：3被樂天桃猿說再見，3、4月期間牛棚表現慘澹，遭致不少球迷批評，但其實這兩個月加起來累積6場2分差內吞敗，來到5月後，牛棚狀況回穩，但惜敗場次卻更多。5月目前才進行13場比賽，中信兄弟吞下8場敗仗中，就有6場是2分差內輸球，惜敗場次已經追平前2個月，包含前2周6度對戰台鋼雄鷹，3場輸球通通都在2分差內。這6場輸球中，僅有2次是比賽後段遭到逆轉，得由牛棚來承擔責任，更大罩門在於打線火力不足，尤其在關鍵時刻啞火，最近一場上個星期天17日面對統一獅，第九局3：4僅一分落後，1出局後一度攻占一、二壘，最終卻以雙殺作結，成為本季縮影。中信兄弟本季場均3.02分相較去年退步不少，主因在於打太多滾地球，本季滾地球率高達49.3%，遠高於其他5隊，雖然團隊OPS+96.8，還贏過樂天桃猿，但純長打率、全壘打都在6隊墊底，