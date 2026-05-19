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NBA西區決賽首戰於台灣時間今（19）日開打，不料奧克拉荷馬雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）才剛風光拿下MVP二連霸，卻被聖安東尼奧馬刺在這場比賽中強力包夾，全場手感迷航23投僅7中釀敗局。美媒《ESPN》報導分析，馬刺核心文班亞馬（Victor Wembanyama）率隊執行禁區高壓，面對雷霆外線手感極好的替補球員卡魯索（Alex Caruso），選擇「防守犧牲」策略，專心破壞SGA節奏，讓他無法順利與團隊展開進一步串聯，展現黑衫軍的防守威力。雷霆隊當家超級巨星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）賽前風光接過生涯連續第二座例行賽年度最有價值球員（MVP）獎盃，正式成為NBA歷史上第14位達成此神級成就的連霸王者。然而，雷霆在西決首戰還是不敵馬刺，以115：122落敗，且是在主場、第二延長賽中敗下陣，優勢全無。另一邊，馬刺核心文班亞馬（Victor Wembanyama）率隊祭出瘋狂包夾與禁區高壓統治，展現黑衫軍的壓制力。美媒《ESPN》分析，馬刺整場比賽對付亞歷山大展現「瘋狂雙人包夾」，只要亞歷山大一持球，便有兩名防守球員蜂擁而上。加上全票通過的年度最佳防守球員（DPOY）文班亞馬大膽放空雷霆隊的定點外線射手，將整個身體擺在禁區中央，打造出密不透風的「禁區禁飛」。今天馬刺略勝一籌的防守策略，在於願意「犧牲」。美媒點出，馬刺做出極致的防守犧牲，文班亞馬放空雷霆後衛卡魯索（Alex Caruso），雖讓卡魯索全場外線14投8中，狂飆季後賽生涯新高的31分，但馬刺依然專注於切斷亞歷山大與團隊的串聯。馬刺這次重兵看管亞歷山大的策略能一路走到最後的關鍵，是當亞歷山大從球場頂端持球發起進攻時，因受到馬刺干擾，雷霆隊的整體進攻就會被防守逼得完全停滯。雷霆全隊僅三人得分上雙，包含亞歷山大、卡魯索，以及二當家威廉斯（Jalen Williams），其他人卻都停留在個位數，加上在馬刺隊窒息式的戰術圍剿，過去以高效得分著稱的亞歷山大完全失去了進攻節奏，在比賽前段顯得極度掙扎。亞歷山大在此役前14次投籃嘗試中，竟只命中了3球，全場狂操51分鐘，但23投僅7中、手感嚴重迷航，雖然靠著豐富經驗依舊繳出24分、12次助攻，但也出現了高達4次的失誤。亞歷山大也在賽後表示，「今晚我個人做得不夠多」認為自己應該要更有侵略性，才能突破馬刺的嚴密防守，而他能不能說到做到，將在下一場比賽見真章。