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洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸，今（19）日在作客聖地牙哥教士隊的關鍵戰役中，展現了賽季代表作級別的身手。然而，棒球賽場有時殘酷得令人無奈，山本由伸全場僅僅出現一次失投，就被對手抓到機會轟出陽春砲，最終在打線嚴重熄火的無援護情況下，以0：1遺憾吞下本季第4敗。此役落敗後，道奇隊不僅終止了近期5連勝，更不幸丟失國聯西區首位，將領先優勢拱手讓給了今日獲勝的教士隊。山本由伸此役展現出極高的抗壓性，用球數創下本季最高的107球，主投7局僅被敲出3支安打，飆出8次三振，僅失掉唯一的那1分。回顧比賽關鍵瞬間，發生在第一局一出局後，山本由伸面對教士隊第2棒安杜哈爾（Miguel Andújar），意圖將指叉球投在低角度位置，無奈球路稍高，被安杜哈爾精準捕獲，直接將球送出左外野全壘打牆。「那是一顆非常令人懊惱的失投球。」根據《讀賣新聞》報導，山本由伸臉色凝重地表示。儘管隨後展現了宰制力，直到第7局都沒有再讓對手踏上三壘壘包，但這場投手戰的劇本，註定由對方投手群笑到最後。相較於山本由伸的一夫當關，道奇隊的鑽石打線今日卻陷入嚴重沈寂。面對教士隊先發投手金恩（Michael King）以及隨後上陣的牛棚大軍，道奇隊全場遭到壓制，慘遭完封。大谷翔平雖然繳出3打數2安打的猛打表現並選到1次保送，仍無法串聯成有效的得分攻勢。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後對於打線的沈默感到相當失望，並罕見地對野手們下了通牒：「山本由伸今晚的表現真的非常精彩。即便不看勝負，我們球隊就是必須要為他拿下分數，這是不爭的事實。」羅伯斯強調，過去幾場比賽山本的表現確實未達標準，但今日他已經展現出王牌應有的價值，遺憾的是全隊打線未能適時連貫。回顧山本由伸上一場對陣巨人隊的比賽，當時他主投6又1/3局失掉5分，甚至遭對手擊出3支全壘打，創下個人生涯最慘紀錄。今日面對同分區的強敵教士，山本由伸用最直接的方式回應了外界質疑，證明了自己能在大賽中挺身而出。「對手是強大的投手群，我原本希望自己能投出一場0：0的拉鋸戰，但首局的失誤讓局勢變得被動。」山本由伸在賽後自責地說道。隨著這場完封敗，道奇隊正式讓出了國聯西區第一的位置。