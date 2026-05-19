NBA東區決賽點燃戰火，由克里夫蘭騎士明台灣時間（20）日早上8點，將挑戰紐約尼克。尼克今年提前晉級獲得充分休養，被外界一面倒看好。但美媒《SI》指出，騎士隊絕非毫無勝算，只是必須落實「三大破局關鍵」：雙塔死守禁區並修正全盟後段班的三分線防守、積極進攻對手核心休息的板凳銜接期，最後則是提升三分球準度，並提及騎士當家球星哈登（James Harden）絕對不能再當「隱形人」，關鍵時刻必須站出來掌握自家外線，才有可能搶下先機。
騎士不被看好但並非毫無勝算！重返東決舞台尋求破局
東區決賽正式引爆！克里夫蘭騎士隊相隔8年重返東區冠軍決賽舞台，將對決去年在東決飲恨、今年誓言復仇的尼克隊。相較於尼克隊在季後賽開打後的火燙狀態，以及在次輪輕鬆擊潰費城76人隊後所獲得的充裕休息時間，外界普遍將騎士隊視為系列賽的巨大下風球。
不過，美媒《SI》分析指出，這兩支進攻火力強大的勁旅對決，勝負絕對在伯仲之間。騎士隊只要能將戰術落實到「A+」級別，絕對有機會爆冷擊敗尼克。
第一招：雙塔坐鎮禁區 騎士全力封鎖布朗森切入
騎士第一大關鍵在於「極致的防守」。報導指出，尼克隊核心布朗森（Jalen Brunson）具備撕裂防線的能力，而新戰力唐斯（Karl-Anthony Towns）也是高水準的進攻中樞。
對此，騎士隊雙塔艾倫（Jarrett Allen）與莫布里（Evan Mobley）必須誓死堵塞禁區防線，讓布朗森與唐斯的禁區破壞力降到最低。
第二招：騎士替補戰力挺身而出！嚴防尼克大核短暫休息期
第二大關鍵在於「板凳群的輸出貢獻」。騎士隊總教練阿特金森（Kenny Atkinson）在季後賽次輪大膽變陣，改由斯特魯斯（Max Strus）取代韋德（Dean Wade）先發收到奇效。
不過，騎士隊板凳群本季場均僅33.4分、排名全聯盟第25名，雖然這與斯特魯斯例行賽因傷慘休67場有關，但來到東決戰場，替補戰力不容許再有低迷空間。
另一邊，尼克隊的替補群本季更為慘烈，場均得分僅有31.6分，主因是先發主力上場時間極長。因此，當布朗森與唐斯下場休息的短暫板凳銜接期，騎士隊的施洛德（Dennis Schroder）、艾利斯（Keon Ellis）與神射手美林（Sam Merrill）必須把握機會擴大領先優勢。
第三招：修正外線不穩劣勢 哈登拒絕季後賽隱形！
更重要的是，騎士隊必須修正「外線防守漏洞」。尼克隊本季例行賽的三分球命中率高達37.6%，高居全聯盟第三名；反觀騎士隊的外線防守卻是全聯盟倒數前五的慘烈等級，讓對手投出37.2%的命中率，因此騎士需要將尼克的外線進攻火力降到最低，才有可能不被拉開比數。
加上騎士自身的三分球把握度也不足，老將詹姆斯哈登（James Harden）在季後賽曾繳出慘淡的三分球成績，頻頻出現4投0中、7投1中、5投1中，等成績，這位曾經稱霸外線的球星進入東決後應該保持侵略性，提升自家「三分球把握度」。
雖然騎士在季後賽次輪與活塞搶七成功，喘息空間較短，不過也保持在「開機狀態」，比起橫掃76人進入決賽的尼克，更適應季後賽強度，將會是騎士一大優勢。
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東區決賽正式引爆！克里夫蘭騎士隊相隔8年重返東區冠軍決賽舞台，將對決去年在東決飲恨、今年誓言復仇的尼克隊。相較於尼克隊在季後賽開打後的火燙狀態，以及在次輪輕鬆擊潰費城76人隊後所獲得的充裕休息時間，外界普遍將騎士隊視為系列賽的巨大下風球。
不過，美媒《SI》分析指出，這兩支進攻火力強大的勁旅對決，勝負絕對在伯仲之間。騎士隊只要能將戰術落實到「A+」級別，絕對有機會爆冷擊敗尼克。
第一招：雙塔坐鎮禁區 騎士全力封鎖布朗森切入
騎士第一大關鍵在於「極致的防守」。報導指出，尼克隊核心布朗森（Jalen Brunson）具備撕裂防線的能力，而新戰力唐斯（Karl-Anthony Towns）也是高水準的進攻中樞。
對此，騎士隊雙塔艾倫（Jarrett Allen）與莫布里（Evan Mobley）必須誓死堵塞禁區防線，讓布朗森與唐斯的禁區破壞力降到最低。
第二招：騎士替補戰力挺身而出！嚴防尼克大核短暫休息期
第二大關鍵在於「板凳群的輸出貢獻」。騎士隊總教練阿特金森（Kenny Atkinson）在季後賽次輪大膽變陣，改由斯特魯斯（Max Strus）取代韋德（Dean Wade）先發收到奇效。
不過，騎士隊板凳群本季場均僅33.4分、排名全聯盟第25名，雖然這與斯特魯斯例行賽因傷慘休67場有關，但來到東決戰場，替補戰力不容許再有低迷空間。
另一邊，尼克隊的替補群本季更為慘烈，場均得分僅有31.6分，主因是先發主力上場時間極長。因此，當布朗森與唐斯下場休息的短暫板凳銜接期，騎士隊的施洛德（Dennis Schroder）、艾利斯（Keon Ellis）與神射手美林（Sam Merrill）必須把握機會擴大領先優勢。
第三招：修正外線不穩劣勢 哈登拒絕季後賽隱形！
更重要的是，騎士隊必須修正「外線防守漏洞」。尼克隊本季例行賽的三分球命中率高達37.6%，高居全聯盟第三名；反觀騎士隊的外線防守卻是全聯盟倒數前五的慘烈等級，讓對手投出37.2%的命中率，因此騎士需要將尼克的外線進攻火力降到最低，才有可能不被拉開比數。
加上騎士自身的三分球把握度也不足，老將詹姆斯哈登（James Harden）在季後賽曾繳出慘淡的三分球成績，頻頻出現4投0中、7投1中、5投1中，等成績，這位曾經稱霸外線的球星進入東決後應該保持侵略性，提升自家「三分球把握度」。
雖然騎士在季後賽次輪與活塞搶七成功，喘息空間較短，不過也保持在「開機狀態」，比起橫掃76人進入決賽的尼克，更適應季後賽強度，將會是騎士一大優勢。
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