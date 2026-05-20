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比賽地點： 尼克主場（Madison Square Garden）





尼克主場（Madison Square Garden） 開賽時間： 5月20日（三）上午08：00





紐約尼克：攻防效率冠絕東區，陣容深度毫無死角 隨隊記者與專家們指出，現在的尼克正進化成一部運作精密的恐怖機器。除了馬刺之外，尼克是今年季後賽唯一一隊在進攻與防守效率均高居聯盟前三名的強權。次輪面對76人，唐斯（Karl-Anthony Towns）展現了頂級的禁區攻防影響力，布朗森（Jalen Brunson）以誇張的高效率瘋狂砍分，而布里吉斯（Mikal Bridges）更是徹底凍結了對方球星。主帥布朗在例行賽大膽實驗的輪替陣容收到回報，陣容深度與多變性均被視為東區最頂尖。





隨隊記者與專家們指出，現在的尼克正進化成一部運作精密的恐怖機器。除了馬刺之外，尼克是今年季後賽唯一一隊在進攻與防守效率均高居聯盟前三名的強權。次輪面對76人，唐斯（Karl-Anthony Towns）展現了頂級的禁區攻防影響力，布朗森（Jalen Brunson）以誇張的高效率瘋狂砍分，而布里吉斯（Mikal Bridges）更是徹底凍結了對方球星。主帥布朗在例行賽大膽實驗的輪替陣容收到回報，陣容深度與多變性均被視為東區最頂尖。 克里夫蘭騎士：雙衛持球破壞力與客場抗壓迎來蛻變 騎士隊在歷經前兩輪的洗禮後，心態已迎來蛻變。球隊的優勢在於哈登與米契爾（Donovan Mitchell）組成的頂級後場雙槍，兩人在次輪後半段找回了無解的持球擋拆與突破破壞力。騎士在前兩輪都因為失誤問題導致戰況陷入泥淖，但隨著次輪客場兩連勝，球隊的抗壓性明顯提升。G1面對尼克窒息式的外線壓迫，騎士必須維持高度的球權保護，並利用哈登的傳球視野找出空檔回應。





紐約尼克：阿奴諾比（OG Anunoby） 尼克明星前鋒「傷癒復出」，將成為系列賽防守端的終極解答。先前因腿筋拉傷錯過了對76人的最後兩場比賽，但在受傷前，阿奴諾比在季後賽場均能以61.9%的恐怖命中率攻下21.4分。他的回歸不僅為尼克提供穩定的側翼外線火力，更重要的是，他與布里吉斯組成的防守大鎖連線，將直接負責對位、壓迫騎士隊哈登與米契爾的後場進攻中樞。





尼克明星前鋒「傷癒復出」，將成為系列賽防守端的終極解答。先前因腿筋拉傷錯過了對76人的最後兩場比賽，但在受傷前，阿奴諾比在季後賽場均能以61.9%的恐怖命中率攻下21.4分。他的回歸不僅為尼克提供穩定的側翼外線火力，更重要的是，他與布里吉斯組成的防守大鎖連線，將直接負責對位、壓迫騎士隊哈登與米契爾的後場進攻中樞。 克里夫蘭騎士：哈登（James Harden） 邁入生涯後期的明星控衛哈登，今年季後賽打出高昂鬥志，「力拚個人生涯首冠」的強烈執念是他前進的最大動力。面對尼克高壓的外圍防線，哈登不僅要在得分端給予米契爾火力支援，更需要利用他大師級的傳球智商掌控比賽節奏。哈登能否衝破紐約由唐斯領軍構築的禁區火網，並在強大身體對抗下保持穩定，將直接決定騎士能否奪下G1。





阿奴諾比復出後的腿筋狀態： 傷癒歸隊的阿奴諾比，在首場高強度對抗中，其橫移防守速度與跟防哈登、米契爾的爆發力是否會受到殘留傷勢影響？



籃板球的絕對話語權： 尼克擁有唐斯、羅賓森（Mitchell Robinson）兩大雙塔，加上堪稱「同體型最強籃板怪獸」的哈特（Josh Hart）。騎士若無法修正先前被活塞衝搶進攻籃板的劣勢，禁區恐會被尼克完全宰制。



騎士的失誤控制： 面對尼克由布里吉斯、哈特、阿奴諾比築成的窒息外線壓迫，哈登與米契爾能否穩住進攻節奏、減少非受迫性失誤？



歷史級7連勝氣勢 vs. 搶七逆轉韌性： 帶著歷史級淨勝分氣勢的紐約尼克，面對經歷兩次系列賽極限施壓、韌性點滿的克里夫蘭騎士，誰能率先掌控局勢？





紐約尼克： 無重大傷兵。





無重大傷兵。 克里夫蘭騎士： Larry Nance Jr.（生病，出賽成疑）。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 08:00 AM 克里夫蘭騎士 vs. 紐約尼克 (G1)

NBA 2026年季後賽東區決賽點燃戰火！台灣時間5月20日，東區第3種子紐約尼克將坐鎮聖地麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden），與第4種子克里夫蘭騎士展開系列賽第一戰。尼克正帶著一波刷新NBA歷史紀錄的季後賽7連勝、以席捲東區之姿前進；而騎士隊則在上輪逆境突圍，在次輪搶七大戰中血洗活塞，上演驚天大逆轉。這場頂級東區新舊勢力的正面交鋒，首戰即將引爆全美話題。✳️上賽季止步次輪並經歷換帥風波的紐約尼克，本季在新任總教練布朗（Mike Brown）的精密打造下，迎來了自1999年以來最有力衝擊總決賽的絕佳位置。尼克在季後賽首輪1：2落後老鷹後徹底覺醒，次輪更以殘暴姿態橫掃費城76人。在過去7場比賽中，大蘋果軍團總計淨勝對手高達185分，刷新NBA歷史紀錄！更讓紐約球迷興奮的是，陣中攻守全能的頂級側翼阿奴諾比（OG Anunoby）已宣告傷癒復出，尼克將以完全體之姿在主場靜待對手。克里夫蘭騎士的晉級之路則充滿波折與強韌的生命力。首輪與暴龍血戰7場才驚險過關，次輪面對活塞更陷入0：2的絕境落後，但騎士硬是上演驚天大逆轉，並在關鍵第七戰以125：94在客場踩碎活塞。過去不擅客場作戰的騎士，在次輪最後硬是搶下客場2連勝，士氣來到最高點。陣中歷史級明星控衛哈登（James Harden）正處於個人生涯追逐「首座總冠軍」的最關鍵舞台，黑衫騎士全隊目標明確，要在紐約魔鬼主場全力反客為主。✳️✳️✳️✳️✳️2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：