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NBA西區決賽系列賽首戰於奧克拉荷馬雷霆主場正式開打，最終聖安東尼奧馬刺隊在經歷兩度延長（2OT）的史詩級對決後，以122：115擊敗衛冕軍雷霆隊，強勢奪下系列賽首勝並奪回主場優勢。資深球評李亦伸分析指出，這場比賽的結果印證了他賽前的三大預測：馬刺有實力以4：2淘汰雷霆；馬刺是目前聯盟唯一能與雷霆抗衡的球隊；以及文班亞馬（Victor Wembanyama）將徹底主宰這個系列賽，並抵銷雷霆引以為傲的「雙塔」組合。本場比賽，文班亞馬繳出41分、24籃板的恐怖數據，其在攻防兩端的統治力，甚至被認為比當年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）更具威脅。儘管在擋拆後的深入禁區受到雷霆隊嚴密推擠，但文班亞馬的存在感極度強大。馬刺在籃板球以61：40遙遙領先，禁區得分更以52：38碾壓雷霆。李亦伸特別提到，雷霆隊的內線雙塔在面對文班亞馬時表現嚴重失衡。霍姆格倫（Chet Holmgren）尚能勉強維持存在感，但哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）在場上幾乎徹底消失，不僅缺乏二波進攻，更無法在籃下提供牽制力，這對雷霆的內線戰術體系造成了毀滅性的打擊。馬刺本場比賽在先發主控福克斯（De'Aaron Fox）因傷缺陣的情況下，由菜鳥哈珀（Dylan Harper）頂替先發，哈珀表現出色，繳出24分、11籃板、6助攻。另一位年輕後衛卡斯特（Stephon Castle）雖有17分、11籃板，但全場發生了11次失誤。李亦伸認為，若馬刺能有效控制失誤，這場比賽本不必打得如此辛苦。反觀雷霆方面，亞歷山大（SGA）全場陷入掙扎，投籃命中率低於33%，表現遠遜於例行賽MVP水準。雷霆能將比賽拖入二度延長，全靠板凳出發的卡魯索（Alex Caruso）奮力砍下31分，並命中8記三分球。李亦伸表示，這場比賽證明了馬刺已經找到了對抗雷霆的方法，關鍵在於對於雷霆王牌亞歷山大的防守限制，以及文班亞馬在內線的絕對宰制。儘管雷霆目前陷入0：1落後，但系列賽才剛開始，接下來的每場比賽預計都將是「五五波」的焦土戰，臨場發揮、失誤控制與球星關鍵時刻的表現將決定勝負。李亦伸最後強調，他不認為任何一方能在五場內結束戰鬥，這是一個至少需要六場對決的系列賽，而他目前大膽看好馬刺隊將在今年賽季最終奪冠。